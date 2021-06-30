中国政情 卷入中国与西方政治争端 汇丰仍未赢回北京善意 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月30日 5:00 AM 知情人士说，汇丰被卷入美国2018年末调查华为首席财务官孟晚舟一事后，就开始错失中国国企客户的美元债券交易。（路透社） 字体大小: 小 中 大 汇丰控股负责中国国企的债券资本市场（DCM）团队已经流失约三分之一的人手，显示该银行在卷入中国与西方的地缘政治争端三年后，仍在设法重新赢回北京的善意。要求匿名的知情人士透露，最近几周离职的汇丰员工包括两名董事总经理John Hai和Jiang Song。上述两名银行家在汇丰任职10多年后，计划加入对手公司，John Hai原先是中国债券资本市场的负责人。汇丰中国投资级别债券团队另外两名银行家也将离职，该团队原本约有12人。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 汇丰银行 中国国企 跨国公司 中国市场 香港政治 华为 孟晚舟 美元债券 挑战 离职 恒大有息负债降至5700亿人民币 符合3月设定目标 破产重整华晨汽车集团换帅 沈铁冬出任党委书记和董事长