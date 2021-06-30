中国政情

卷入中国与西方政治争端 汇丰仍未赢回北京善意

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月30日 5:00 AM

知情人士说，汇丰被卷入美国2018年末调查华为首席财务官孟晚舟一事后，就开始错失中国国企客户的美元债券交易。（路透社）
知情人士说，汇丰被卷入美国2018年末调查华为首席财务官孟晚舟一事后，就开始错失中国国企客户的美元债券交易。（路透社）

字体大小:

汇丰控股负责中国国企的债券资本市场（DCM）团队已经流失约三分之一的人手，显示该银行在卷入中国与西方的地缘政治争端三年后，仍在设法重新赢回北京的善意。

要求匿名的知情人士透露，最近几周离职的汇丰员工包括两名董事总经理John Hai和Jiang Song。

上述两名银行家在汇丰任职10多年后，计划加入对手公司，John Hai原先是中国债券资本市场的负责人。汇丰中国投资级别债券团队另外两名银行家也将离职，该团队原本约有12人。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容