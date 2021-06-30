卷入中国与西方政治争端 汇丰仍未赢回北京善意

汇丰控股负责中国国企的债券资本市场（DCM）团队已经流失约三分之一的人手，显示该银行在卷入中国与西方的地缘政治争端三年后，仍在设法重新赢回北京的善意。

要求匿名的知情人士透露，最近几周离职的汇丰员工包括两名董事总经理John Hai和Jiang Song。

上述两名银行家在汇丰任职10多年后，计划加入对手公司，John Hai原先是中国债券资本市场的负责人。汇丰中国投资级别债券团队另外两名银行家也将离职，该团队原本约有12人。