台海局势 台积电和鸿海永龄与上海复星签署初步疫苗采购协议 订户 来自 / 联合早报 文 / 温伟中 发布 / 2021年7月4日 5:00 AM 台积电和鸿海永龄要各捐购500万剂BioNTech疫苗，据称前天已和陆港澳台代理商上海复星签署初步协议。（路透社） 字体大小: 小 中 大 台湾的疫苗采购和接种都有突破性进展，台积电和鸿海永龄要各捐购500万剂BioNTech（简称BNT）疫苗，据称前天已和陆港澳台代理商上海复星签署初步协议，最快下个月分批进口。同一天，全台疫苗接种人数也创下18万4393的新高，九成民众选打莫德纳疫苗。路透社昨天引述三名消息人士报道，台积电和鸿海集团创办人郭台铭属下的永龄基金会，前天与德国生技公司BNT在两岸四地的代理商上海复星医药分别签署初步协议，并谈到完成交易所需的相关法律文件，待进一步磋商细节后，再敲定采购合约。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台积电 鸿海 上海复星 莫德纳 BioNTech 疫苗 摩根大通中国首席经济学家： 跨境投资推动人民币国际化 掌握后疫情时代变化 确保经济持续发展