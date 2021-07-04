台积电和鸿海永龄与上海复星签署初步疫苗采购协议

台湾的疫苗采购和接种都有突破性进展，台积电和鸿海永龄要各捐购500万剂BioNTech（简称BNT）疫苗，据称前天已和陆港澳台代理商上海复星签署初步协议，最快下个月分批进口。

同一天，全台疫苗接种人数也创下18万4393的新高，九成民众选打莫德纳疫苗。

路透社昨天引述三名消息人士报道，台积电和鸿海集团创办人郭台铭属下的永龄基金会，前天与德国生技公司BNT在两岸四地的代理商上海复星医药分别签署初步协议，并谈到完成交易所需的相关法律文件，待进一步磋商细节后，再敲定采购合约。