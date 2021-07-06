中国市监总局抽查食品发现 不合格产品从电商平台售出 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月6日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国国家市监总局近期抽取粮食加工品、食用农产品、婴幼儿配方食品、保健食品等样品，发现其中不合格产品通过天猫、淘宝及京东商城等渠道售出。中国国家市监总局上周五（2日）公告称，抽取29大类食品584批次样品，检出其中食用农产品、酒类、炒货食品及坚果制品等10大类食品18批次样品不合格，发现微生物污染、兽药残留超标、重金属污染、食品添加剂超范围超限量使用、质量指标不达标、质量指标与标签标示值不符等问题。其中，共有14批次产品涉及中国知名电商，通过阿里巴巴旗下天猫、淘宝，以及京东商城渠道售出。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国国家市监总局 不合格产品 中国电商平台 【视频】让民众通过外国人视角了解中外差异 洋人UP主在华形成庞大网络市场 欧洲商界领袖吁欧盟争取 与中国达成更有利商业条款