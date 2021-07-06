中国市监总局抽查食品发现 不合格产品从电商平台售出

中国国家市监总局近期抽取粮食加工品、食用农产品、婴幼儿配方食品、保健食品等样品，发现其中不合格产品通过天猫、淘宝及京东商城等渠道售出。

中国国家市监总局上周五（2日）公告称，抽取29大类食品584批次样品，检出其中食用农产品、酒类、炒货食品及坚果制品等10大类食品18批次样品不合格，发现微生物污染、兽药残留超标、重金属污染、食品添加剂超范围超限量使用、质量指标不达标、质量指标与标签标示值不符等问题。其中，共有14批次产品涉及中国知名电商，通过阿里巴巴旗下天猫、淘宝，以及京东商城渠道售出。