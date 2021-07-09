马云未现身世界人工智能大会 其他科技业巨头避谈监管问题

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年7月9日 5:00 AM

马云今年未出席世界人工智能大会。图为马云2018年出席世界人工智能大会。（路透社档案图）
马云今年未出席世界人工智能大会。图为马云2018年出席世界人工智能大会。（路透社档案图）

字体大小:

中国互联网企业面对的监管风暴持续加强，低气压也影响到今年的世界人工智能大会。电商巨头阿里巴巴创始人马云首次未出席大会，其他参会的科技界大咖们则对监管问题避而不谈。

世界人工智能大会于2018年创办，今年迈入第四个年头，每年中国科技界大佬济济一堂。百度创办人李彦宏、华为轮值董事长胡厚崑等多名业界领军人物都出席了昨天的开幕式，腾讯创办人马化腾和日本软银集团总裁孙正义也通过线上方式参会。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容