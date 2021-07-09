马云未现身世界人工智能大会 其他科技业巨头避谈监管问题

中国互联网企业面对的监管风暴持续加强，低气压也影响到今年的世界人工智能大会。电商巨头阿里巴巴创始人马云首次未出席大会，其他参会的科技界大咖们则对监管问题避而不谈。

世界人工智能大会于2018年创办，今年迈入第四个年头，每年中国科技界大佬济济一堂。百度创办人李彦宏、华为轮值董事长胡厚崑等多名业界领军人物都出席了昨天的开幕式，腾讯创办人马化腾和日本软银集团总裁孙正义也通过线上方式参会。