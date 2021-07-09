马云未现身世界人工智能大会 其他科技业巨头避谈监管问题 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月9日 5:00 AM 马云今年未出席世界人工智能大会。图为马云2018年出席世界人工智能大会。（路透社档案图） 字体大小: 小 中 大 中国互联网企业面对的监管风暴持续加强，低气压也影响到今年的世界人工智能大会。电商巨头阿里巴巴创始人马云首次未出席大会，其他参会的科技界大咖们则对监管问题避而不谈。世界人工智能大会于2018年创办，今年迈入第四个年头，每年中国科技界大佬济济一堂。百度创办人李彦宏、华为轮值董事长胡厚崑等多名业界领军人物都出席了昨天的开幕式，腾讯创办人马化腾和日本软银集团总裁孙正义也通过线上方式参会。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 世界人工智能大会 马云 滴滴出行 监管 周鸿祎 中国互联网 秘密访华50周年纪念日来临前 基辛格吁中美不应各自谋求科技垄断 李克强提出“适时运用降准” 学者：不意味中国经济增速放缓