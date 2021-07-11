中国再出重拳反垄断 两大网游平台虎牙和斗鱼禁合并

中国国家市监总局是在1月4日就腾讯申报的虎牙与斗鱼合并案展开反垄断审查，并在昨天公布结果。官媒《经济日报》同日发评论警告，没有什么“老虎屁股摸不得”“垄断再无侥幸空间”。合并若通过，腾讯料将持有近七成投票权，进一步强化其在游戏直播市场的支配地位。

中国国家市场监督管理总局再出反垄断重拳，首次在平台经济领域禁止虎牙和斗鱼合并；中国官媒《经济日报》同日发评论警告，没有什么“老虎屁股摸不得”，“垄断再无侥幸空间”。

据新华社报道，市监总局是在今年1月4日就腾讯申报的虎牙与斗鱼合并案展开反垄断审查，并在昨天公布结果。

虎牙和斗鱼是中国两大网络游戏直播平台。互联网巨头腾讯是虎牙最大股东，持股36.9%，同时也拥有斗鱼38%股权。这项去年8月公布的合并案由腾讯提议，将打造出总市值超过100亿美元（135亿新元）的中国游戏直播公司；两者合并后，腾讯料将持有67.5%的投票权。

审查表明，腾讯在上游网络游戏运营服务市场份额超过40%，排名第一；虎牙和斗鱼在下游游戏直播市场份额分别超过40%和30%，排名第一、第二，合计超过70%。

合并案将使腾讯单独控制合并后实体，进一步强化其在游戏直播市场的支配地位；同时让腾讯有能力和动机在上下游市场实施闭环管理和双向纵向封锁，具有或者可能具有排除、限制竞争效果，不利于市场公平竞争、可能减损消费者利益，也不利于网络游戏和游戏直播市场规范健康持续发展。

市监总局评估后，判定腾讯提出的附加限制性条件承诺方案不能有效解决前述竞争关注，因此根据反垄断法和《经营者集中审查暂行规定》，禁止此合并案。四天前已有市场传闻称，市监总局要求腾讯放弃合并案的部分独家内容，但腾讯未能在时限内提出解决方案。

腾讯昨天中午发表声明强调，“公司将认真遵守审查决定，积极配合监管要求，依法合规经营，切实履行社会责任”。

《经济日报》：一视同仁 不存在“大而不倒”

这是中国官方自去年12月提出“强化反垄断和防止资本无序扩张”以来，首次禁止平台经济领域经营者集中。《经济日报》昨天同步发表评论，向互联网业者发出明确警示信号。

评论阐明，反垄断行动中不存在“大而不倒”，再大的企业也必然受到法律约束，没有什么“老虎屁股摸不得”。文中也点名小企业、传统领域企业、旧垄断案件与地方政府，强调“反垄断法面前一视同仁”。

文末强调，官方用制度来保障和鼓励创新，对新兴产业包容审慎的监管态度并未转向。但“创新不能践踏法律红线、不能挑战道德底线，更不能侵犯消费者权益。对此，市场主体务必铭记于心，因为垄断再无侥幸空间，‘出来混，早晚都要还的’”。

中国的互联网企业监管风暴一周来持续发酵，市监总局7日开出22张反垄断罚单，其中五张涉及腾讯。滴滴赴美上市风波也余波阵阵，国家互联网信息办公室昨天公布拟定条例，将对涉及逾百万用户数据的国外IPO进行网络安全审查。

华中科技大学教授陈波接受《联合早报》采访时指出，虎牙与斗鱼事件显示，政府下来将更关注数字服务商之间的竞争，相关监管可能会比以前强很多。此次的判例会对业界起很大的引导作用，短期内不太可能再出现类似的霸级合并案。

陈波认为，事件表面上已告一段落，但后续可能引起官方、业界和学界对“垄断”定义的反思。他指出，数字服务领域中关于垄断的界定仍有很多模糊地带，包括该如何界定市场；这些问题仍受争议，因此下来官方对事件评断标准的解释值得关注。

（记者是《联合早报》北京特派员）