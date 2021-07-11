凯德上海北外滩来福士综合体开业

冠病疫情没有拖慢新加坡房地产发展商凯德集团在中国开设零售商场的步伐。集团管理层受访时披露，一些在华商场销售额已恢复至疫情前水平，集团也将透过“先孵化、再脱售”的资本循环模式，加快在华扩张速度。

凯德位于上海北外滩的来福士综合体昨天开业。这是集团在全球第10个、上海第三个来福士项目，也是疫情暴发以来在中国开设的第二家零售商场，租赁率达到92％。

凯德集团（中国）商业管理首席执行官陈永明受访时说，中国经济从疫情中快速复苏，令新项目得以如期开业。去年12月底在内蒙古呼和浩特市开设的凯德广场，创下100％出租率、100％开业率的“双百”纪录。苏州中心等商场的营业额甚至已回升至疫情前水平。

中国是凯德最大的市场，去年在集团营收中占比51.9％，比2019年提高近八个百分点。但受冠病疫情冲击，中国零售业务的顾客人流量和租户销售额去年同比大跌32％与22％；今年第一季，则同比分别上扬69.4％和56.4％。

凯德中国商业管理副首席执行官杨钦富介绍，集团已摸索出一套标准应对方案，将疫情对各地商场的影响降至最低。以近期的广州疫情为例，在收到要关闭商场的通知后，集团能第一时间与租户沟通、为全体人员安排核酸检测，尽快达到重新开业要求。

陈永明补充：“之前北京发生疫情时，商场一关就是几个星期，现在一两天后就可以重新开业。地方政府和我们的反应速度都提升了，这让我们对中国市场很有信心。”

北外滩来福士由两幢50层办公楼和一体式购物中心组成，总建筑面积约42万平方米。这个新项目位于苏州河与黄浦江交汇处，与外滩和陆家嘴金融中心均隔江相望。

杨钦富指出，距2004年上海第一个中国来福士项目已过去17年，凯德的运营理念也不断演变。集团在这家“3.0版来福士”商场里开设艺术博物馆、打造老上海弄堂主题街区，还帮助线上品牌开辟线下销售渠道。“中国有的是人，只要把项目做得好，不愁没有顾客。”

凯德上月以467亿元人民币（96亿新元）脱售六个在华来福士项目部分权益给中国平安保险公司。谈到这笔交易时，陈永明认为这是中国市场成熟化的标志。他说，随着越来越多基金进场，集团可以专注于项目经营和管理。

凯德中国华东区董事总经理林建瑞指出，集团一贯是先开发和孵化项目，待项目成熟后再由旗下信托或第三方实现退出，把所得资金用于再投资。“我们未来还会引进更多战略合作伙伴，进一步深耕中国，加快资本循环和拿下项目的步伐。”

新加坡驻华大使吕德耀、新加坡驻上海总领事蔡簦合和凯德新加坡与国际总裁廖茸桐昨天都出席了北外滩来福士的开幕式。

（记者是《联合早报》上海特派员）