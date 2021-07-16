中国70个城市商品住宅价格 增幅放缓至三个月新低

在多地房贷利率持续走高后，中国70个大中城市商品住宅价格同比增幅在6月放缓至三个月来的新低。

路透社依据中国国家统计局昨天发布的数据计算，70个大中城市商品住宅均价同比涨幅从5月的4.9%，下滑至6月的4.7%，环比增幅从0.6%跌至0.5%。

中国指数研究院本月初发布的百城房价指数则显示，6月新建住宅环比上涨0.36%，同比上涨3.89%，全部低于前一个月的数据。二手住宅环比上涨0.49%，低于前一个月的0.50%，但同比增幅（3.84%）则大于前一个月的3.64%。