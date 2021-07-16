中国70个城市商品住宅价格 增幅放缓至三个月新低 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月16日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 在多地房贷利率持续走高后，中国70个大中城市商品住宅价格同比增幅在6月放缓至三个月来的新低。路透社依据中国国家统计局昨天发布的数据计算，70个大中城市商品住宅均价同比涨幅从5月的4.9%，下滑至6月的4.7%，环比增幅从0.6%跌至0.5%。中国指数研究院本月初发布的百城房价指数则显示，6月新建住宅环比上涨0.36%，同比上涨3.89%，全部低于前一个月的数据。二手住宅环比上涨0.49%，低于前一个月的0.50%，但同比增幅（3.84%）则大于前一个月的3.64%。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国房价 70个大中城市商品住宅销售价格 中国国家统计局 房贷利率 中国第二季经济增幅如预期般回落 美参院通过涉疆法案 禁美企从新疆进口产品