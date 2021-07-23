解决与广发银行诉讼 恒大股价回升

中国房地产发展商恒大集团昨天宣布，已解决与广发银行间围绕恒大项目公司贷款的诉讼事宜，恒大股价在连跌三天后回升，但这场纠纷加剧了投资者对该公司偿债能力的担忧。

恒大本周早些时候指责广发银行滥用法律程序，事缘广发银行宜兴支行以情况紧急、不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害为由，请求无锡市中级人民法院颁令冻结恒大地产集团及其旗下项目公司宜兴市恒誉置业的银行存款1.32亿元（人民币，下同，2779万新元），或查封、扣押其他等值财产。法院支持了上述冻结请求。