解决与广发银行诉讼 恒大股价回升 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月23日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国房地产发展商恒大集团昨天宣布，已解决与广发银行间围绕恒大项目公司贷款的诉讼事宜，恒大股价在连跌三天后回升，但这场纠纷加剧了投资者对该公司偿债能力的担忧。恒大本周早些时候指责广发银行滥用法律程序，事缘广发银行宜兴支行以情况紧急、不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害为由，请求无锡市中级人民法院颁令冻结恒大地产集团及其旗下项目公司宜兴市恒誉置业的银行存款1.32亿元（人民币，下同，2779万新元），或查封、扣押其他等值财产。法院支持了上述冻结请求。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 金融风险 恒大 债务 广发银行 许家印 中国金融监管 彭博社：从18万美元提高至106万美元 华为因禁令在华盛顿游说支出上季激增 颜金勇：中新重庆项目 有助于强化区域供应链