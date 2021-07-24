传中国拟向滴滴 祭出史无前例惩罚

有消息指中国监管机构正考虑对“滴滴出行”祭出史无前例的惩罚，使这家中国网约车巨头成为今年赴美上市表现最差的外国公司。

综合彭博社与德国之声报道，知情人士透露，中国官方认为，滴滴无视政府推迟或改地上市的建议，6月底径自赴美上市，是对官方权威的挑战。

知情人士称，监管机构正在衡量一系列的惩罚措施，包括罚款、暂停某些业务、国有资本介入等等。此外，也有可能迫使滴滴从美国退市或者撤回上市，但这个方案如何实现尚不清楚。