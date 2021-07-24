中国政情 传中国拟向滴滴 祭出史无前例惩罚 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月24日 5:00 AM 滴滴6月30日在纽约证券交易所挂牌上市，募集资金44亿美元（59亿新元），是仅次于阿里巴巴的第二大中概股首次公开募股（IPO）。（路透社） 字体大小: 小 中 大 有消息指中国监管机构正考虑对“滴滴出行”祭出史无前例的惩罚，使这家中国网约车巨头成为今年赴美上市表现最差的外国公司。综合彭博社与德国之声报道，知情人士透露，中国官方认为，滴滴无视政府推迟或改地上市的建议，6月底径自赴美上市，是对官方权威的挑战。知情人士称，监管机构正在衡量一系列的惩罚措施，包括罚款、暂停某些业务、国有资本介入等等。此外，也有可能迫使滴滴从美国退市或者撤回上市，但这个方案如何实现尚不清楚。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 滴滴出行 中国监管 颜金勇：中新重庆项目 有助于强化区域供应链 解决与广发银行诉讼 恒大股价回升