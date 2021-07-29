陆港股市暴跌 官媒再发文稳定情绪

这也是官媒连续第二天发文呵护市场，一定程度提振投资者情绪，陆港股市昨天大幅震荡后终场脱离熊市边缘，中国国债和人民币汇率也双双企稳。

中国大陆和香港股市本周连日暴跌逼近熊市之际，大陆官媒昨天（7月28日）在头版发声稳定市场情绪，强调市场整体不存在系统性风险。

这也是官媒连续第二天发文呵护市场，一定程度提振投资者情绪，陆港股市昨天大幅震荡后终场脱离熊市边缘，中国国债和人民币汇率也双双企稳。

受访专家说，官方近期接连出手整治教育、房地产、互联网等行业，引发市场恐慌和过度反应。但随着股市下挫释放做空风险、官方主动表态鼓舞投资人信心，以及恐慌情绪缓解后，转向对官方政策调整有所理解，预计市场将趋于平稳，中国股市中长期表现仍充满乐观。

中国政府周末出台教育行业监管新政，引发投资者广泛抛售教育、互联网等中概股；中美高层天津会晤继续唇枪舌剑、德尔塔变种病毒在中国国内扩散风险升级也冲击股市。沪深300指数本周前两日已创下去年2月、疫情暴发之初以来最大跌幅，恒生指数两天更创2008年以来最大跌幅。市场前天更传出美国可能限制基金投资陆港市场的传言，下跌势头蔓延至债汇。

官媒《证券时报》《中国证券报》昨天均在头版刊文，强调A股不存在系统性风险，向市场信心喊话用意明显。

《证券时报》发表评论员文章称，宏观经济仍处于稳定回升阶段，短期震荡不改A股长期向好前景。《中国证券报》称，金融市场短时波动难以持久，外资增持人民币资产大趋势不会改变。

分析师也认为，短期股市急跌，投资者可能对监管压力反应过度，传统蓝筹股估值很低，市场向下有强支撑无须过度担忧。

沪综指昨早下跌2％、创八个月新低后小幅收跌0.58％；沪深300指数早盘一度跌1.8％，距离熊市不足20点，但最终收涨0.2％。恒生指数午后曾一度较2月份高点回落逾20％，迈向技术性熊市，但最终也收涨1.54％。周二遭遇10年来最大单日跌幅的互联网巨头腾讯，昨天收盘转升0.3％。

中国10年国债活跃券收益率基本企稳，在2.91％附近窄幅震荡；境内外人民币小幅反弹，均在6.51一线。

中原银行首席经济学家王军接受《联合早报》采访时说，投资者对如何理解中国国内政策调整产生分歧及悲观预期，可能是本周市场急剧调整的主因，“市场肯定是有过度反应在里面，过去两天完全呈现出一种恐慌性的表现”。

王军说，这波政策调整反映出中国经济发展越来越追求高质量发展，以及对民生的重视。尽管可能对部分行业产生很大冲击及不确定性，但能防止资本无序扩张，并更加有序高效支持制造业、科技创新等中国国家战略，对市场也是更好的发展机遇。“中国政府个别政策的调整，并没有给市场带来系统性的风险，反而为市场长远健康的发展营造更好的环境。”

澳新银行认为，中国全面改革科技行业，将对广泛的经济产生实质性影响，意味着未来经济增长速度可能放缓。王军则对中国经济和股市中长期表现充满乐观。他说，目前中国实体经济、科技创新都在顺利转型升级，将越来越好地支撑资本市场发展。

（记者是《联合早报》重庆特派员）