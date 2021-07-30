滴滴否认在考虑退市私有化 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月30日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 有媒体报道指中国网约车巨头滴滴正在考虑私有化，但滴滴对此否认称，相关传闻为不实信息，目前公司正积极全面配合网络安全审查。据路透社报道，滴滴出行昨天在官方微博发布了上述回应。滴滴美股昨天盘前涨幅收窄至10.3%，此前在出现公司将私有化的传闻后，滴滴股价涨幅一度高达50%。《华尔街日报》昨天报道称，6月30日正式在美国纽交所挂牌上市的滴滴全球正考虑私有化，以安抚中国当局，并补偿投资者在上市后蒙受的损失。此外，滴滴已要求主承销商评估投资者对私有化计划的看法，以及他们能接受的定价范围。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 滴滴 私有化 网约车 网络安全 监管 安抚 投资者 赔偿 方星海急见安抚主要投行 证监会稳住军心陆港股市强劲反弹 美股散户本周进场 “低接”被投资机构抛售中概股