滴滴否认在考虑退市私有化

有媒体报道指中国网约车巨头滴滴正在考虑私有化，但滴滴对此否认称，相关传闻为不实信息，目前公司正积极全面配合网络安全审查。

据路透社报道，滴滴出行昨天在官方微博发布了上述回应。滴滴美股昨天盘前涨幅收窄至10.3%，此前在出现公司将私有化的传闻后，滴滴股价涨幅一度高达50%。

《华尔街日报》昨天报道称，6月30日正式在美国纽交所挂牌上市的滴滴全球正考虑私有化，以安抚中国当局，并补偿投资者在上市后蒙受的损失。此外，滴滴已要求主承销商评估投资者对私有化计划的看法，以及他们能接受的定价范围。