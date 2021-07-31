美证监会暂停受理中企IPO申请 须解释法务结构及受北京影响风险

（北京／华盛顿综合讯）美国证监会发布公告，宣布暂停受理中国企业赴美IPO注册申请，直到这些企业充分解释他们的法务结构以及披露业务可能被北京影响的风险。

美证监会提醒投资者

可变利益实体是空壳公司

综合路透社与《亚洲华尔街日报》报道，新的风险披露要求主要聚焦于可变利益实体（Variable Interest Entities），这是一种能绕过中国政府对外资限制的空壳公司。这类公司往往在被称为“避税天堂”的开曼群岛注册。

美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒（Gary Gensler）在声明中说，美国投资者可能没有意识到，他们所投资的只是空壳公司，而不是实际在中国运营的公司。

今年以来，中国企业在美国的募资规模已达158亿美元，已超2020年总和，但在近期中国政府加大监管力度后，中企赴美上市的脚步明显放缓。

本月6日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，其中明确提出将加强中概股监管。最权威的“两办”发声，意味着监管部门短期内可能就将正式对中国企业赴美上市进行严格监管。

7月10日，网信办再发布《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》，其中规定，掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。

观察人士多认为，中国企业赴美上市大潮将告一段落。彭博社引述北京大学光华管理学院外籍教授保罗·吉利斯（Paul Gillis）的话称：“五至10年内不太可能会有中国公司在美上市，可能只有少数大型公司会在美二次上市。”

分析认为，赴美IPO道路收紧，利好港交所。