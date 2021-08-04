中国政情 官媒抨击网游腾讯网易等股价应声暴跌 学者：中午撤文或显示相关部门担心动摇股市 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年8月4日 5:00 AM 腾讯昨天发布最新公告，称将从《王者荣耀》试点，逐步面向全线游戏推出游戏未成年人保护新措施。图为上海上月8日举行的世界人工智能大会上腾讯游戏王者荣耀展区。（路透社） 字体大小: 小 中 大 受访学者说，官方近期接连出手整治教育、互联网等产业，用力过猛，导致市场信心脆弱并出现寒蝉效应，对监管信号的惊恐诱发了相关股价重挫。但官媒紧急撤文颇为罕见，相当于是损害控制，显示相关部门目前非常担心政策转变动摇经济股市。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国经济 中国股市 香港股市 中概股 腾讯 新华社 精神鸦片 电子毒品 网易 游戏产业 监管 深圳推出大学区新政策 对炒作学区房“釜底抽薪” 传中国发布国企采购国产化率目标 或违反中美首阶段贸协精神