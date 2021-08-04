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官媒抨击网游腾讯网易等股价应声暴跌 学者：中午撤文或显示相关部门担心动摇股市

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来自 / 联合早报

文 /
王纬温

发布 / 2021年8月4日 5:00 AM

腾讯昨天发布最新公告，称将从《王者荣耀》试点，逐步面向全线游戏推出游戏未成年人保护新措施。图为上海上月8日举行的世界人工智能大会上腾讯游戏王者荣耀展区。（路透社）
腾讯昨天发布最新公告，称将从《王者荣耀》试点，逐步面向全线游戏推出游戏未成年人保护新措施。图为上海上月8日举行的世界人工智能大会上腾讯游戏王者荣耀展区。（路透社）

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受访学者说，官方近期接连出手整治教育、互联网等产业，用力过猛，导致市场信心脆弱并出现寒蝉效应，对监管信号的惊恐诱发了相关股价重挫。但官媒紧急撤文颇为罕见，相当于是损害控制，显示相关部门目前非常担心政策转变动摇经济股市。

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