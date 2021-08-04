官媒抨击网游腾讯网易等股价应声暴跌 学者：中午撤文或显示相关部门担心动摇股市

受访学者说，官方近期接连出手整治教育、互联网等产业，用力过猛，导致市场信心脆弱并出现寒蝉效应，对监管信号的惊恐诱发了相关股价重挫。但官媒紧急撤文颇为罕见，相当于是损害控制，显示相关部门目前非常担心政策转变动摇经济股市。

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