王纬温：重庆经济型政府成形

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来自 / 联合早报

文 /
王纬温

发布 / 2021年8月5日 5:00 AM

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重庆经济和信息化委员会主任陈金山上周四出任重庆副市长，接替李明清出任中共重庆市委秘书长留下的空缺。今年一波密集人事调整，市政府连续迎来第三名有经济学背景的副市长，经济挂帅意味浓厚。

重庆目前的五名副市长，都具备领导地方发展和改革委员会或经信委的经验，为历来少见。本届市政府对经济的重视程度不言而喻，向经济型政府转型也已近乎完成。

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