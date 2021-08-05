王纬温：重庆经济型政府成形

重庆经济和信息化委员会主任陈金山上周四出任重庆副市长，接替李明清出任中共重庆市委秘书长留下的空缺。今年一波密集人事调整，市政府连续迎来第三名有经济学背景的副市长，经济挂帅意味浓厚。

重庆目前的五名副市长，都具备领导地方发展和改革委员会或经信委的经验，为历来少见。本届市政府对经济的重视程度不言而喻，向经济型政府转型也已近乎完成。