王纬温：重庆经济型政府成形 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年8月5日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 重庆经济和信息化委员会主任陈金山上周四出任重庆副市长，接替李明清出任中共重庆市委秘书长留下的空缺。今年一波密集人事调整，市政府连续迎来第三名有经济学背景的副市长，经济挂帅意味浓厚。重庆目前的五名副市长，都具备领导地方发展和改革委员会或经信委的经验，为历来少见。本届市政府对经济的重视程度不言而喻，向经济型政府转型也已近乎完成。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国早点 双重喜庆 重庆市政府 重庆经济 重庆副市长 陈金山 中共重庆市委秘书长 李明清 王赋 蔡允革 十四五规划 高质量发展 战略性新兴制造业 中共重庆市委书记陈敏尔 冠病疫情 德尔塔变种病毒 官媒抨击网游腾讯网易等股价应声暴跌 学者：中午撤文或显示相关部门担心动摇股市 传中国发布国企采购国产化率目标 或违反中美首阶段贸协精神