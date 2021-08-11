热门行业频遭监管打击 投资者阅读习近平著作寻机遇

中国最热门的行业受到监管打击，迫使投资者在其他行业寻找机遇，有些开始阅读《习近平谈治国理政》以期寻找政策方向。

据路透社报道，募股权投资公司正在重新思考在华战略。业内高管透露，私募股权（PE）和风险投资（VC）基金正从重数据、互联网公司转向半导体和可再生能源等行业。

中国上月规定学科类培训机构一律不得上市融资、严禁资本化运作，给投资者的回报前景蒙上阴影。风投和私募股权投资者已对该行业投入数以十亿美元计的资金。