中国政情 热门行业频遭监管打击 投资者阅读习近平著作寻机遇 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月11日 5:00 AM 有些投资者开始阅读中国国家主席习近平撰写的多卷本《习近平谈治国理政》，以期寻找政策方向。（新华社档案照） 字体大小: 小 中 大 中国最热门的行业受到监管打击，迫使投资者在其他行业寻找机遇，有些开始阅读《习近平谈治国理政》以期寻找政策方向。据路透社报道，募股权投资公司正在重新思考在华战略。业内高管透露，私募股权（PE）和风险投资（VC）基金正从重数据、互联网公司转向半导体和可再生能源等行业。中国上月规定学科类培训机构一律不得上市融资、严禁资本化运作，给投资者的回报前景蒙上阴影。风投和私募股权投资者已对该行业投入数以十亿美元计的资金。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为���报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 投资 习近平谈治国理政 半导体 可再生能源 私募股权 风险投资 资本化运作 校外培训 网易暂缓旗下云村在港公开募股 央行报告：人民币汇率双向波动将是常态