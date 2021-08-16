秦刚：对外大门会更开放 中美经贸合作是互利共赢盼注入正能量

中国驻美国大使秦刚表示，中国对外开放的大门会越来越大，希望中美工商界为双边关系良性发展注入更多正能量。他也说，双方都希望看到中美之间强劲的贸易和投资活动能造福两国人民。

（华盛顿／北京综合讯）新上任的中国驻美国大使秦刚表示，中美经贸合作是互利共赢，希望两国工商界继续加强交流合作，为双边关系良性发展注入更多正能量。

据中国驻美国大使馆官网消息，中国驻美国大使秦刚本月13日通过视频会见美中贸易全国委员会（US-China Business Council）会长艾伦（Craig Allen）。秦刚肯定美中贸委会为促进中美关系发展所做贡献，强调中美经贸合作是互利共赢的。

美中贸委会：邦交稳定对两国商界至关重要

他表示，中国对外开放的大门会越来越大，希望中美两国工商界继续加强交流合作，为双边关系良性发展注入更多正能量。秦刚还在推特上写道，双方都希望看到中美之间强劲的贸易和投资活动（robust trade and investment）能造福两国人民。

艾伦欢迎秦刚赴美履新，并表示稳定的美中关系对两国商界至关重要，美中贸委会愿为此努力，继续推进美中友好交流。

据美中贸委会公布的通告，艾伦和秦刚进行交谈近一个小时，涵盖贸易、投资和经济话题。他们同意通过对话与合作，解决悬而未决的问题（outstanding issues）。

自中美外交高官3月在阿拉斯加争锋相对后，两国一直在外交方面交锋。美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）上个月到访天津，与中国外交部长王毅进行会谈，双方重申了现有立场，没有达成具体成果。

秦刚在天津会谈结束两天后飞抵华盛顿，填补前任驻美大使崔天凯于6月23日卸任后的职务，并于8月12日与谢尔曼会面。

美国国务院在官网的声明简短，称谢尔曼回顾了她7月在天津与中国官员会晤时提出的问题，并表示美国将继续与中方讨论这些问题。

新华社则报道，秦刚在会面后透露，双方谈得很深入，也很坦诚，充分交换了意见。双方一致认为，中美双边关系非常重要，要通过对话沟通解决问题。秦刚还在当天会面中强调，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题，他向谢尔曼明确阐述了中方立场。

现年55岁的秦刚在中国外交系统任职30多年，出任过新闻司司长和礼宾司司长，并于2005年和2011年两度担任中国外交部发言人，是最早一批为捍卫中国立场而发表强硬言论的外交官之一。