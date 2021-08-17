数领域势头放缓 中国下半年经济增长承压 订户 来自 / 联合早报 文 / 孟丹丹 北京报道 发布 / 2021年8月17日 5:00 AM 中国国家统计局昨天发布的数据显示，今年7月份中国70个大中城市中，51个城市房价环比上涨，16个城市下调，三个城市持平。当月，房价环比上涨的城市数量较上月减少四个，创下年内新低。图为昨天航拍山西太原一处在建楼盘。（中新社） 字体大小: 小 中 大 中国国家统计局发言人付凌晖表示，虽然部分主要指标增速回落，但主要宏观指标仍在合理区间，中国经济呈稳定复苏态势。他指出，全球疫情持续演变，国内疫情散发叠加自然灾害，经济复苏仍不稳固、不均衡。受洪灾、新一波疫情及全球需求下降等因素冲击，中国经济复苏势头进一步放缓，下半年经济稳增长承压。受访业者认为，中国整体增长趋势仍符合管理层预期，短期不会触发政策面的剧烈调整。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国国家统计局 7月经济数据 经济复苏 秦刚：对外大门会更开放 中美经贸合作是互利共赢盼注入正能量 深圳召开调研会 关注遭亚马逊封店网商