数领域势头放缓 中国下半年经济增长承压

中国国家统计局发言人付凌晖表示，虽然部分主要指标增速回落，但主要宏观指标仍在合理区间，中国经济呈稳定复苏态势。他指出，全球疫情持续演变，国内疫情散发叠加自然灾害，经济复苏仍不稳固、不均衡。

受洪灾、新一波疫情及全球需求下降等因素冲击，中国经济复苏势头进一步放缓，下半年经济稳增长承压。受访业者认为，中国整体增长趋势仍符合管理层预期，短期不会触发政策面的剧烈调整。