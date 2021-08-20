监管部门约谈恒大高管 要求积极化解债务风险 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月20日 5:00 AM 负债逾3000亿美元的中国恒大，受到北京“三道红线”等调控政策的影响，过去几个月里加快了资产出售。图为位于香港湾仔的中国恒大中心大楼外观。（路透社） 字体大小: 小 中 大 就在中国金融巨头华融的债务危机告一段落之际，中国金融监管部门昨天约谈恒大集团高管，要求其化解债务风险、保持经营稳定，并向这家陷入困境的公司发出严厉警告。中国央行和银保监会在新闻稿中指出，恒大集团作为房地产行业的头部企业，必须认真落实中央关于房地产市场平稳健康发展的战略部署，努力保持经营稳定，积极化解债务风险，维护房地产市场和金融稳定；依法依规做好重大事项真实信息披露，不传播并及时澄清不实信息。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 恒大 中国央行 银保监会 债务风险 约谈 华融 央行深圳支行专项整治 虚拟货币非法交易活动 中共高层提出构建“三次分配”制度后 腾讯投105亿元启动共同富裕专项计划