监管部门约谈恒大高管 要求积极化解债务风险

就在中国金融巨头华融的债务危机告一段落之际，中国金融监管部门昨天约谈恒大集团高管，要求其化解债务风险、保持经营稳定，并向这家陷入困境的公司发出严厉警告。

中国央行和银保监会在新闻稿中指出，恒大集团作为房地产行业的头部企业，必须认真落实中央关于房地产市场平稳健康发展的战略部署，努力保持经营稳定，积极化解债务风险，维护房地产市场和金融稳定；依法依规做好重大事项真实信息披露，不传播并及时澄清不实信息。