新中探讨在绿色经济等领域合作 加强维护多边贸易 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨丹旭 发布 / 2021年8月21日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 新加坡和中国将探索数字贸易、绿色经济等新领域合作，并继续维护以规则为基础的多边贸易环境。中新双边投资促进委员会第六次联席会议昨天以视频方式召开，会议由新加坡贸工部长颜金勇和中国商务部长王文涛担任联合主席，讨论持续改善双边经济关系，并探索新的合作项目。据新加坡贸工部文告，颜金勇和王文涛肯定了新中两国牢固和长久的双边经济合作，以及企业持续对抓住新中两国增长机会的兴趣。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新中关系 数字贸易 绿色经济 颜金勇 王文涛 苏州工业园区 中新（重庆）战略性互联互通示范项目 广州知识城 中共高层提出构建“三次分配”制度后 腾讯投105亿元启动共同富裕专项计划 监管部门约谈恒大高管 要求积极化解债务风险