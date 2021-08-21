新中探讨在绿色经济等领域合作 加强维护多边贸易

新加坡和中国将探索数字贸易、绿色经济等新领域合作，并继续维护以规则为基础的多边贸易环境。

中新双边投资促进委员会第六次联席会议昨天以视频方式召开，会议由新加坡贸工部长颜金勇和中国商务部长王文涛担任联合主席，讨论持续改善双边经济关系，并探索新的合作项目。

据新加坡贸工部文告，颜金勇和王文涛肯定了新中两国牢固和长久的双边经济合作，以及企业持续对抓住新中两国增长机会的兴趣。