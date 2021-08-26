助力共同富裕 拼多多设“百亿农研专项” 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月26日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国官方着力“在高质量发展中促进共同富裕”之际，部分大型企业开始制定计划，出资助力共同富裕。其中，电商巨头拼多多宣布设立100亿元（人民币，下同，约20亿新元）的农业科技专项，旨在面向农业及乡村的重大需求，不以商业价值和盈利为目的，推动农业科技进步，科技普惠。综合彭博社与《新京报》报道，拼多多周二（24日）发布第二季度财报，同日设立了这一“百亿农研专项”，拼多多董事长兼CEO陈磊担任项目一号位，本季度及未来几个季度拼多多可能实现的利润，将优先投入至该项目，直至满足100亿元的总额。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 拼多多 共同富裕 农业科技专项 小米第二季核心业务 经调整净利飙涨87.4% 消息：价值数亿美元 美批准向华为出售汽车零部件芯片