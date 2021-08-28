投资者趁低吸购中国科技股大幅反弹 分析师：本轮涨势料很快消退

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来自 / 联合早报

文 /
陈婧

发布 / 2021年8月28日 5:00 AM

香港股市科技股大幅反弹，十大成交额股份显示，8月24日截至收盘，腾讯控股涨8.81%，报472港元；阿里巴巴涨9.47%，报166.5港元。（香港中通社）
香港股市科技股大幅反弹，十大成交额股份显示，8月24日截至收盘，腾讯控股涨8.81%，报472港元；阿里巴巴涨9.47%，报166.5港元。（香港中通社）

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分析师预计随着科技公司面对的监管压力有增无减，科技股大起大落将成为投资者要接受的新常态。

随着投资者趁低吸购，跌跌不休的中国科技股本周迎来大幅反弹。不过，分析师预计本轮涨势很快会消退，随着科技公司面对的监管压力有增无减，科技股大起大落将成为投资者要接受的新常态。

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