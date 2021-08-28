投资者趁低吸购中国科技股大幅反弹 分析师：本轮涨势料很快消退

分析师预计随着科技公司面对的监管压力有增无减，科技股大起大落将成为投资者要接受的新常态。

随着投资者趁低吸购，跌跌不休的中国科技股本周迎来大幅反弹。不过，分析师预计本轮涨势很快会消退，随着科技公司面对的监管压力有增无减，科技股大起大落将成为投资者要接受的新常态。