投资者趁低吸购中国科技股大幅反弹 分析师：本轮涨势料很快消退 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈婧 发布 / 2021年8月28日 5:00 AM 香港股市科技股大幅反弹，十大成交额股份显示，8月24日截至收盘，腾讯控股涨8.81%，报472港元；阿里巴巴涨9.47%，报166.5港元。（香港中通社） 字体大小: 小 中 大 分析师预计随着科技公司面对的监管压力有增无减，科技股大起大落将成为投资者要接受的新常态。随着投资者趁低吸购，跌跌不休的中国科技股本周迎来大幅反弹。不过，分析师预计本轮涨势很快会消退，随着科技公司面对的监管压力有增无减，科技股大起大落将成为投资者要接受的新常态。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 科技股 腾讯 阿里巴巴 京东 反弹 中概股 周江勇妻子 宁波某银行挂职年享巨额利益 银行职工举报信多如雪花 瑞士拟立新机制审批 获外国政府支持投资者收购企业行动