中国收紧少年网游限制后 港网游股下跌大陆玩家不满

（北京综合讯）中国大陆进一步收紧18岁以下未成年人上网玩游戏的时间限制后，在香港上市的网游股昨天一度纷纷下跌，好些大陆网游年轻玩家则在社交媒体上对新措施表不满。

中国媒体前天报道，中国国家新闻出版署近日下发通知只允许游戏平台在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时，向未成年人提供一小时服务。

中国国家新闻出版署称，不少家长反映，一些青少年沉迷网络游戏严重影响了正常的学习生活和身心健康，使许多家长苦不堪言，成了民心之痛。

路透社昨天报道，有年轻网民在微博上抱怨，条规都是一些不曾玩过网游的爷爷们制定的，他们不明白网游玩家的黄金时期就是青少年时期。

报道引述分析人士称，年轻玩家对网游公司收入的贡献不大，但官方收紧措施将对网游业造成更严重的长期影响，因为新措施让玩网游的习惯难以从小养成。

另据BBC中文网报道，中国科技分析员马睿说，一些人担忧，由于国际上电子竞技行业的选手往往都非常年轻，新规定可能会对中国电竞行业的选手产生影响。

据报道，在香港上市的网游股昨天普跌，网易跌幅一度达4.6%，腾讯跌4%，中手游跌8%，创梦天地和飞鱼科技则重挫9%。不过，龙头企业腾讯的股价过后回弹，闭市上涨3.3%，网易跌2.1%。