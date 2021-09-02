一些应付款项逾期未付 恒大部分房地产项目停工

（上海综合讯）巨额债务缠身的中国房地产巨头恒大集团前天发布2021年中报，其中透露，由于一些应付款项逾期未付，导致集团部分房地产项目停工，显示这家公司的财务问题已经影响到业务正常运营。

与供应商承包商洽谈 延期付款争取项目复工

据《证券时报》报道，中国恒大在公告中说，公司正与供应商及建筑承包商洽谈，通过延期支付或以物业抵扣欠款，争取项目复工，公司将尽最大努力持续运营，争取按时交楼。

为解决供应商和承包商货款问题，恒大向供应商及承包商出售物业单位以抵扣部分欠款，总金额约251.7亿元人民币（52亿新元）。

拖欠供应商的欠款已经体现在财报应付账款中，截至今年6月30日，恒大应付账款及票据高达6669亿元（人民币，下同，1388亿新元），其中账期在一年以内的应付账款及票据达到5824亿元，一年以上的应付款为844.7亿元。

若不能解决流动性问题 或许会出现债务违约

恒大也在公告中明确向外界传达其潜在的债务违约风险，称如果公司不能解决流动性问题，或许会出现债务违约。

公告也称，中国恒大将采取一些措施，以减轻目前所面临的流动性问题，主要包括调整项目开发时间表、严格控制成本、大力促进销售及回款、争取借款续贷和展期、出售股权和资产（包括但不限于投资物业、酒店及其他物业）及引入投资者增加公司及其附属公司的股本，公司将研究以上各项措施，采取最有利的方案。