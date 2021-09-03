阿里巴巴表示2025年前 投1000亿元人民币助共同富裕

中国互联网巨头阿里巴巴集团将在2025年前累计投入1000亿元（人民币，下同，208亿新元）助力共同富裕，并成立一个专门的常设机构促进有关行动落地。

据浙江日报报业集团旗下的浙江新闻客户端报道，阿里已启动“阿里巴巴助力共同富裕10大行动”，其中包括加大科技投入，扶持中小微企业成长，助推农业产业化建设，支持中小企业出海，启动年轻人创业扶持计划，帮助提高灵活用工群体如快递员、骑手、网约车司机等的福利保障，促进城乡数字生活均等化，加强弱势人群的数字服务与保障，支持基层医疗能力提升，成立200亿元的共同富裕发展基金等。