中国政情 阿里巴巴表示2025年前 投1000亿元人民币助共同富裕 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月3日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国互联网巨头阿里巴巴集团将在2025年前累计投入1000亿元（人民币，下同，208亿新元）助力共同富裕，并成立一个专门的常设机构促进有关行动落地。据浙江日报报业集团旗下的浙江新闻客户端报道，阿里已启动“阿里巴巴助力共同富裕10大行动”，其中包括加大科技投入，扶持中小微企业成长，助推农业产业化建设，支持中小企业出海，启动年轻人创业扶持计划，帮助提高灵活用工群体如快递员、骑手、网约车司机等的福利保障，促进城乡数字生活均等化，加强弱势人群的数字服务与保障，支持基层医疗能力提升，成立200亿元的共同富裕发展基金等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 贫富差距 共同富裕 中国上市公司 企业财报 私营部门 腾讯 拼多多 美团 一些应付款项逾期未付 恒大部分房地产项目停工 速读中华