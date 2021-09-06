中国央行副行长陈雨露： 金融机构业务产品将纳入审慎监管框架

受访学者说，金融严管是中国官方长期一以贯之的立场，中国人民银行副行长陈雨露的讲话应与私营领域监管风暴无关，料不会再对投资者造成恐慌。

中国人民银行副行长陈雨露前天说，中国将提高金融监管的有效性和专业性，把所有金融机构、金融业务和金融产品纳入审慎监管框架。有分析认为，这预示着近期影响波及全球的中国私营领域监管风暴，可能尚未告一段落。

受访学者则说，金融严管是中国官方长期一以贯之的立场，陈雨露的讲话应与私营领域监管风暴无关，料不会再对投资者造成恐慌。

官方当天也公布，境外投资者今年上半年增持股票、债券等价值1.27万亿元（人民币，下同，2640亿新元）境内资产，同时宣示要进一步推动资本市场制度性开放。学者认为，这既意在安抚市场也鼓舞投资者信心，相信外国资本未来可能有机会更好配置中国资产。

陈雨露上周六在北京举行的中国国际金融年度论坛上发言，聚焦金融监管议题。他说，中国将加快补齐金融科技监管的短板，同时也将提高金融监管的有效性和专业性，建好各类的防火墙，坚决守住不发生系统性风险的底线。

中国近期接连对民办培训、互联网平台等多个领域祭出强力监管，引发投资者恐慌。海外上市中概股已经历数轮暴跌，指标沪深300指数从今年2月高点下跌约16％。

彭博社引述中国证监会副主席方星海当天在同一场活动上透露，证监会及时与国际投资者展开沟通；国际投资者认为他们在中国市场上的资产配置不足，与中国经济在全球的地位并不相称。

方星海表示，证监会将继续坚定不移扩大对外开放，推出更多务实型开放举措，同时防范资金大进大出风险。他说，要进一步推动资本市场制度性开放，便利境外投资者配置人民币资产。

陈雨露当天也公布境外投资者今年上半年增持境内资产数据，并强调这显示中国金融市场的巨大吸引力，明显对市场信心喊话。他承诺，中国将持续深化金融业开放，加快完善各项制度安排，推动系统性、制度性开放。

华中科技大学教授陈波接受《联合早报》采访时说，官方长期以来维持金融严管基调，加强对数字金融等新业态管理手段的同时，也提升应对跨境资金流动实时监控及风险管控，推进金融开放之际避免类似2015年中国股灾汇灾重演。“如果说中国就要（通过监管）开始摧毁民营经济，开始自我内卷，这个（判断）肯定是出于一种恐慌。”

陈波说，官方近期已加大力度，解释监管本意并非摧毁某行业或民营经济整体，同时也释放将进一步开放资本市场的信号。他预期，更多未开放的中国资产未来或能在国际市场进行交易，利于国际投资人进行全球资产配置。

中国近日宣布将设立北京证券交易所，引发可能冲击香港交易所，甚至香港国际金融中心地位的猜测。

方星海前天表示将坚决维护香港国际金融中心地位，进一步发挥香港在中国资本市场开放中的作用。他说，香港A股指数期货将于年内开始交易，将为境外投资者投资A股市场提供良好的风险管理工具。方星海也表示，支持境内外企业赴香港上市，完善企业境外上市监管制度。

分析：北京证券交易所 对港交所不会有太大冲击

陈波分析，方星海明确意在安抚香港及市场敏感情绪。他认为，北京证券交易所不会对港交所造成太大冲击，原因是前者支持中小企业创新发展，与后者定位不同。

美国证券交易委员会（SEC）今年7月底曾表示，将要求赴美上市中企披露额外信息，引发中美金融市场脱钩可能性加大。陈波预期，美国国内政治难以对华让步下，未来中国国企和高科技民企因涉国家安全，料将难再赴美上市，并可能获鼓励转战香港。