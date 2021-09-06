中国央行副行长陈雨露： 金融机构业务产品将纳入审慎监管框架

来自 / 联合早报

文 /
王纬温

重庆特派员

发布 / 2021年9月6日 5:00 AM

中国人民银行副行长陈雨露上周六在北京举行的中国国际金融年度论坛上发言。（互联网）
中国人民银行副行长陈雨露上周六在北京举行的中国国际金融年度论坛上发言。（互联网）

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受访学者说，金融严管是中国官方长期一以贯之的立场，中国人民银行副行长陈雨露的讲话应与私营领域监管风暴无关，料不会再对投资者造成恐慌。

中国人民银行副行长陈雨露前天说，中国将提高金融监管的有效性和专业性，把所有金融机构、金融业务和金融产品纳入审慎监管框架。有分析认为，这预示着近期影响波及全球的中国私营领域监管风暴，可能尚未告一段落。

受访学者则说，金融严管是中国官方长期一以贯之的立场，陈雨露的讲话应与私营领域监管风暴无关，料不会再对投资者造成恐慌。

官方当天也公布，境外投资者今年上半年增持股票、债券等价值1.27万亿元（人民币，下同，2640亿新元）境内资产，同时宣示要进一步推动资本市场制度性开放。学者认为，这既意在安抚市场也鼓舞投资者信心，相信外国资本未来可能有机会更好配置中国资产。

陈雨露上周六在北京举行的中国国际金融年度论坛上发言，聚焦金融监管议题。他说，中国将加快补齐金融科技监管的短板，同时也将提高金融监管的有效性和专业性，建好各类的防火墙，坚决守住不发生系统性风险的底线。

中国近期接连对民办培训、互联网平台等多个领域祭出强力监管，引发投资者恐慌。海外上市中概股已经历数轮暴跌，指标沪深300指数从今年2月高点下跌约16％。

彭博社引述中国证监会副主席方星海当天在同一场活动上透露，证监会及时与国际投资者展开沟通；国际投资者认为他们在中国市场上的资产配置不足，与中国经济在全球的地位并不相称。

方星海表示，证监会将继续坚定不移扩大对外开放，推出更多务实型开放举措，同时防范资金大进大出风险。他说，要进一步推动资本市场制度性开放，便利境外投资者配置人民币资产。

陈雨露当天也公布境外投资者今年上半年增持境内资产数据，并强调这显示中国金融市场的巨大吸引力，明显对市场信心喊话。他承诺，中国将持续深化金融业开放，加快完善各项制度安排，推动系统性、制度性开放。

华中科技大学教授陈波接受《联合早报》采访时说，官方长期以来维持金融严管基调，加强对数字金融等新业态管理手段的同时，也提升应对跨境资金流动实时监控及风险管控，推进金融开放之际避免类似2015年中国股灾汇灾重演。“如果说中国就要（通过监管）开始摧毁民营经济，开始自我内卷，这个（判断）肯定是出于一种恐慌。”

陈波说，官方近期已加大力度，解释监管本意并非摧毁某行业或民营经济整体，同时也释放将进一步开放资本市场的信号。他预期，更多未开放的中国资产未来或能在国际市场进行交易，利于国际投资人进行全球资产配置。

中国近日宣布将设立北京证券交易所，引发可能冲击香港交易所，甚至香港国际金融中心地位的猜测。

方星海前天表示将坚决维护香港国际金融中心地位，进一步发挥香港在中国资本市场开放中的作用。他说，香港A股指数期货将于年内开始交易，将为境外投资者投资A股市场提供良好的风险管理工具。方星海也表示，支持境内外企业赴香港上市，完善企业境外上市监管制度。

分析：北京证券交易所 对港交所不会有太大冲击

陈波分析，方星海明确意在安抚香港及市场敏感情绪。他认为，北京证券交易所不会对港交所造成太大冲击，原因是前者支持中小企业创新发展，与后者定位不同。

美国证券交易委员会（SEC）今年7月底曾表示，将要求赴美上市中企披露额外信息，引发中美金融市场脱钩可能性加大。陈波预期，美国国内政治难以对华让步下，未来中国国企和高科技民企因涉国家安全，料将难再赴美上市，并可能获鼓励转战香港。

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