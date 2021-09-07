近期高压监管持续引发投资者担忧 官方赞许市场主体给投资者派定心丸

在积极评价市场主体的同时，市监总局也重申要着力加强平台经济、科技创新等重点领域的监管执法，强化反垄断和反不正当竞争监管；预示官方将继续推进现有的监管态势。

针对中国政府对科企巨头与上市培训公司的高压监管持续引发投资者担忧，中国官方昨天派出定心丸，中国国家市场监督管理总局赞许市场主体为“最可贵、最可靠、最可预期”的战略资源；国务院副总理刘鹤则强调，中国支持民营经济发展的政策“现在没有改变，将来也不会改变”。

不过，在积极评价市场主体的同时，市监总局也重申要着力加强平台经济、科技创新等重点领域的监管执法，强化反垄断和反不正当竞争监管；预示官方将继续推进现有的监管态势。

激发市场活力规范市场秩序

助力全面建成小康社会

中国国务院新闻办公室昨天举办记者会，重点介绍中国在激发市场活力、规范市场秩序、助力全面建成小康社会有关方面的情况。

市监总局局长张工在问答环节中，首先点明中国市场主体在经济换挡期还能快速增长，是基于全社会对国家发展的信心，以及中共和国家推动经济发展的大政方针，“持续激发了各类市场主体的发展活力”。

张工接着对企业群体的贡献给予肯定。他说，中国拥有亿万勤劳智慧的劳动者和“一大批锐意进取的企业家群体”，持续支撑着市场发展的内生动力。

官方近半年来针对网络平台的旋风式反垄断措施，以及针对校外培训领域的高压整肃，使一些舆论担忧官方将偏离改革开放后支持市场经济的路线，收缩民企的发展空间。

在此背景下，张工以2018年和去年提出的“六稳”“六保”为例，强调中共中央对市场主体的“有力支持”。截至今年7月底，中国市场主体总量从2012年的5500万户，增长1.6倍到1.46亿户；单在今年上半年，全国新设市场主体就达1394万户。

张工在解释市场主体对全面建成小康社会发挥的作用时特别指出，有了市场主体蓬勃健康发展，才能推动中国经济行稳致远。市场主体在提升国家总体经济实力、带动城乡人员就业方面都发挥支撑作用，也是支撑未来实现更高水平发展“最可贵、最可靠、最可预期”的战略资源。

在对市场主体给予肯定的同时，张工也表明对竞争监管和互联网平台企业反垄断的重视。

他指出，中国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力、构建高水平社会主义市场经济体制、建设高标准市场体系的“攻关期”，迫切需要强化公平竞争政策的基础地位；这包括要更加注重加强监管，着力加强反垄断、反不正当竞争和防止资本无序扩张。

支持民营经济发展政策

刘鹤：现在将来都不变

张工预示，市监总局下一步将深入贯彻落实中共中央和国务院关于强化反垄断和防止资本无序扩张的决策部署。但他也阐明，官方将坚持“两个毫不动摇”（即毫不动摇地巩固和发展公有制经济；以及毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展），对各类市场主体一视同仁、平等对待，坚决反对垄断和防止资本无序扩张，为包括平台企业在内的各类市场主体创造公平竞争市场环境。

另一方面，刘鹤昨天以视频方式在中国国际数字经济博览会致辞时，同步对民企和投资者发出安抚信号。

刘鹤表明，中国支持民营经济发展的方针政策没有变，“现在没有改变，将来也不会改变”。

他还引述数据，突出介绍民营经济对中国发展的贡献：包括民营经济占全国50%以上的税收、60%以上的国内生产总值（GDP）、70%以上的技术创新、80%以上的城镇就业、90%以上的市场主体数量。

刘鹤强调，必须大力支持民营经济发展，使其在稳增长、稳就业、调结构、促创新中发挥更大作用。