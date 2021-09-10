传官方暂缓审批新网游要求业者严格把关 腾讯网易港股股价应声下跌 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月10日 5:00 AM 中国国家新闻出版署今年上半年向592款游戏发出许可证。图为电玩玩家8月31日在北京一家商店里选购琳琅满目的主机游戏。（法新社） 字体大小: 小 中 大 《南华早报》引述消息人士报道，官方代表在与网络游戏企业的约谈中，披露暂缓审批新网游的决定，原因是他们的首要任务是要减少市场中的新游戏数量，何时恢复审批则不得而知。（北京／香港综合讯）中国加大对网络游戏行业的整顿，官方据报已暂缓审批新的线上游戏，前天（9月8日）更约谈腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台，要求遏制“唯金钱”“唯流量”等错误倾向，防止未成年人沉迷网游。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 约谈 网络游戏 审批 腾讯 网易 8月份中国消费者 减少购车买房 港今年经济增速有望赶上新加坡 自2008年以来首次