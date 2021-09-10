传官方暂缓审批新网游要求业者严格把关 腾讯网易港股股价应声下跌

《南华早报》引述消息人士报道，官方代表在与网络游戏企业的约谈中，披露暂缓审批新网游的决定，原因是他们的首要任务是要减少市场中的新游戏数量，何时恢复审批则不得而知。

（北京／香港综合讯）中国加大对网络游戏行业的整顿，官方据报已暂缓审批新的线上游戏，前天（9月8日）更约谈腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台，要求遏制“唯金钱”“唯流量”等错误倾向，防止未成年人沉迷网游。