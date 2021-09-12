美高层探讨对中国产业补贴 损害美国经济启动新调查

（华盛顿讯）美中元首当地时间星期四晚上刚通电话，美媒接着报道称，美国经济高官星期五开会讨论对中国产业补贴政策，以及其对美国经济造成的损害展开新调查的可能，以对北京施压。

彭博社引述不知名的消息人士称，美国贸易代表戴琪、商务部长雷蒙多等在9月10日下午开会，除了商议启动新调查的可能，他们还将讨论去年1月前总统特朗普达成的中美贸易协议，协议的执行机制，以及对被加征关税的3000亿美元（约4025亿新元）中国输美商品可能采取的下一步行动。

两位知情人士透露，美国贸易代表办公室要求外部顾问协助量化中国补贴行为给美国造成的损失，以评估调查启动后应采取的适当回应。美国一位官员回应称，政府尚未正式提出该要求。

美国贸易代表办公室和商务部未就此回答媒体询问，白宫新闻秘书普萨基则表示，星期四晚的中美元首通话“必然谈到了经济话题，但这不是90分钟谈话里主要的部分，这次会谈的目的也不是为了产生或达成最终结果”。

两位知情人士表示，拜登政府倾向于恢复对部分关税的排除程序，但尚未做出决定。美国商界和许多议员已经要求政府允许此类关税豁免。一些政府官员认为，特朗普实施的对华关税并没有导致中国的行为改变，久而久之失去了让中国回到谈判桌或履行2020年第一阶段贸易协议承诺的杠杆作用。

针对中美在贸易问题上存在的分歧，中国外交部发言人曾表示，中美经贸关系的本质是互利共赢，打贸易战只会带来双输。