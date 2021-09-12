中国首次发布中国—亚细安贸易指数 反映两地进出口贸易持续稳定增长 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月12日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国海关总署联合广西壮族自治区政府，昨天在第18届中国—东盟（亚细安）博览会上首次发布中国—东盟贸易指数。指数显示，2020年中国与亚细安贸易指数为241.09点，较2019年上涨19.64%，较2010年上涨141.09%，反映两地进出口贸易持续稳定增长。海关总署发言人李魁文介绍，该指数从贸易密切、贸易质量、贸易潜力、贸易活力、贸易环境等五个维度，建立科学合理、具有中国与亚细安贸易特色的指标体系，是双边贸易发展状况的“晴雨表”和“风向标”，为制定贸易政策提供科学依据，为进出口企业提供信息支持。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国－东盟贸易指数 东博会 广西 海关总署 速读中华 美高层探讨对中国产业补贴 损害美国经济启动新调查