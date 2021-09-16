学者： 澳门修《博彩法》或为规管美资博彩公司

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来自 / 联合早报

文 /
戴庆成

发布 / 2021年9月16日 5:00 AM

澳门特区政府由昨天起就修改《博彩法》开始咨询公众，包括建议禁止赌场“副牌”，以及委派政府代表担任博彩企业董事。（法新社档案照）
澳门特区政府由昨天起就修改《博彩法》开始咨询公众，包括建议禁止赌场“副牌”，以及委派政府代表担任博彩企业董事。（法新社档案照）

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澳门政府前天公布，由昨天起就修改《博彩法》开始咨询公众，包括建议检讨发牌数量、禁止赌牌“副牌”，以及委派政府代表出任博彩公司董事，以增加政府在博彩公司的直接监察权。

澳门特区政府由昨天起就修改《博彩法》开始咨询公众，包括建议禁止赌场“副牌”，以及委派政府代表担任博彩企业董事。受访学者认为，中美关系至今未见纾缓，澳门当局此举某程度上是要规管当地的美资博彩企业。

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