学者： 澳门修《博彩法》或为规管美资博彩公司 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 发布 / 2021年9月16日 5:00 AM 澳门特区政府由昨天起就修改《博彩法》开始咨询公众，包括建议禁止赌场“副牌”，以及委派政府代表担任博彩企业董事。（法新社档案照） 字体大小: 小 中 大 澳门政府前天公布，由昨天起就修改《博彩法》开始咨询公众，包括建议检讨发牌数量、禁止赌牌“副牌”，以及委派政府代表出任博彩公司董事，以增加政府在博彩公司的直接监察权。澳门特区政府由昨天起就修改《博彩法》开始咨询公众，包括建议禁止赌场“副牌”，以及委派政府代表担任博彩企业董事。受访学者认为，中美关系至今未见纾缓，澳门当局此举某程度上是要规管当地的美资博彩企业。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 澳门博彩业 澳门《博彩法》 加强监管 音频平台喜马拉雅 转为申请到港上市 中国8月主要经济指标 同比增速有所回落