学者： 澳门修《博彩法》或为规管美资博彩公司

澳门政府前天公布，由昨天起就修改《博彩法》开始咨询公众，包括建议检讨发牌数量、禁止赌牌“副牌”，以及委派政府代表出任博彩公司董事，以增加政府在博彩公司的直接监察权。

澳门特区政府由昨天起就修改《博彩法》开始咨询公众，包括建议禁止赌场“副牌”，以及委派政府代表担任博彩企业董事。受访学者认为，中美关系至今未见纾缓，澳门当局此举某程度上是要规管当地的美资博彩企业。