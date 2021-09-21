李嘉诚长江实业集团转让上海项目 套现4亿余元

（北京／香港综合讯）香港富豪李嘉诚家族旗下的长江实业集团再次出售中国大陆物业，此次转让位于上海静安区的项目，可套现21亿元（人民币，下同，约4.37亿新元）。

综合《中国证券报》与路透社报道，根据公告，香港希慎兴业有限公司将以35亿元收购的项目位于上海静安区新闸路，名为“世纪盛荟广场”，是一处已经竣工但久未开业的写字楼与商铺混合发展项目。

李嘉诚旗下的长实集团，是这一项目持股60%的控股股东。对于此次出售，长实集团回应说，香港及大陆是其重点市场，集团资深顾问李嘉诚及主席李泽钜均对香港及大陆充满信心。

公开资料显示，世纪盛荟广场项目以前是紧邻上海静安区“东八块”的西斯文里地块，2005年被和记黄埔、上海达安和上海盛融投资有限公司共同出资2.925亿元购得。拿地八年后，该项目在2013年开工，竣工日期也从原订的2015年8月延迟到2018年，直至此次出售。在长达16年的时间里，该项目并未投入使用。

按照该项目的初始收购价及其股比计算，长实拿下该项目约花费1.755亿元，16年后转手出售，长实获得21亿元。

长实集团的地产收益仍靠大陆市场支撑。公开信息显示，长实集团过去10年在大陆物业销售收入每年平均约298亿港元（51.7亿新元），目前在大陆仍拥有50多个房地产项目，分布于20多个城市。