美投资者多认为 恒大危机不大可能演变成雷曼兄弟事件

中国恒大负债危机让投资者坐立不安，但许多美国投资者现阶段认为，恒大的情况不大可能演变成类似投资银行雷曼兄弟在2008年倒闭时的系统性危机。

综合路透社和彭博社报道，恒大危机导致全球股市大跌后，投资者正在评估全球市场下来会否出现更大的震荡情况。

科技对冲基金Connective Capital投资组合经理罗梅罗（Rob Romero）分析，很难知道恒大危机会对美国市场产生多大的影响。“我们希望看到美国市场展现韧性，否则这将意味着下来会出现更多风险，而这些风险会像雪球一样越滚越大。”