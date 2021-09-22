中国政情 美投资者多认为 恒大危机不大可能演变成雷曼兄弟事件 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月22日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国恒大负债危机让投资者坐立不安，但许多美国投资者现阶段认为，恒大的情况不大可能演变成类似投资银行雷曼兄弟在2008年倒闭时的系统性危机。综合路透社和彭博社报道，恒大危机导致全球股市大跌后，投资者正在评估全球市场下来会否出现更大的震荡情况。科技对冲基金Connective Capital投资组合经理罗梅罗（Rob Romero）分析，很难知道恒大危机会对美国市场产生多大的影响。“我们希望看到美国市场展现韧性，否则这将意味着下来会出现更多风险，而这些风险会像雪球一样越滚越大。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 恒大 恒大集团 雷曼兄弟 花旗 巴克莱 瑞银 科塔克 李嘉诚长江实业集团转让上海项目 套现4亿余元 韩正：政府支持并鼓励民企 通过科技创新提升国际竞争力