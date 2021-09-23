公司债利息到期 恒大地产称“场外方式”协商解决

（华盛顿／伦敦综合讯）深陷财务危机的中国恒大旗下的恒大地产集团昨天（9月22日）公告，称今天将如期支付公司债“20恒大04”的利息，令外界此前对相关债券可能出现付息违约的忧虑稍微得到缓解。

综合彭博社与路透社报道，恒大地产在深圳证券交易所刊登公告称，“20恒大04”本次付息的债权登记日为2021年9月22日，凡在当天前买入并持有的投资者享有本次派发的利息，将支付自2020年9月23日至2021年9月22日期间的利息。

恒大这笔债券于2025年9月到期，发行总额40亿元人民币（约8亿新元），期限为五年，票面利率5.8厘，应付利息为2.32亿元人民币。恒大称，付息方法为已通过场外方式协商解决，但并未说明相关“场外方式”的细节。

恒大集团负债金额高达3000亿美元（4058.4亿新元），其流动性紧张问题已是全球投资者关注的焦点。此前据知情人士称，截至前晚，恒大集团没有向至少两家主要贷款银行支付周一到期的利息。由于中国住房和城乡建设部已经通知银行恒大无法按时支付利息，故此举已在银行预料之中，尚不清楚银行是否会正式宣布恒大违约。据消息指出，一些银行在等待恒大提出贷款延期计划，然后再决定下一步。

美国各大银行似躲过波及

由于接近债券违约期限，本周恒大面临重大考验。除上述债券利息外，恒大今天还需支付与2022年3月到期债券相关的8350万美元利息；下周三也需支付与2024年3月到期债券的4750万美元利息。如果恒大未能在预定还款日期后30天内付清利息，这两笔债券都将违约。

为重振外界与员工对公司的信心，中国恒大集团董事长许家印在前天中秋节致全体员工的信中表示，恒大一定能尽快走出至暗时刻，一定能加快推进全面复工复产，一定能实现“保交楼”的重大目标；向购房者、投资者、合作伙伴和金融机构交出一份敢担当、负责任的答卷。

目前来看，美国最大的几家银行似乎都躲过了恒大债务危机的冲击。花旗集团一名发言人说，公司与恒大没有直接贷款关系。知情人士说，摩根大通和美国银行也没有此类关联。债务研究公司CreditSights的报告称，恒大的主要贷款银行名单上没有美国银行。