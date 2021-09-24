美媒：中国要求地方政府为恒大可能崩盘做准备

彭博社昨天引述一名知情人士报道，中国金融监管机构在最近的一次会议上要求恒大与境内外投资者积极沟通，避免美元债券违约事件的发生，但未就此给出具体方案；另一方面，《华尔街日报》指地方政府被令为恒大的可能崩塌做好准备。

（纽约／上海／香港综合讯）美国媒体报道称，针对中国第二大房地产开发商恒大的债务危机，官方两头出击，一方面要求该公司专注于保障在建楼盘的开工建设，同时避免近期美元债券发生违约，另一方面则指示地方政府为恒大的可能崩塌做好准备。

彭博社昨天（9月23日）引述一名知情人士报道，中国金融监管机构在最近的一次会议上要求恒大与境内外投资者积极沟通，避免美元债券违约事件的发生，但未就此给出具体方案；当局也要求其尽力保证恒大财富能有序完成个人投资者的兑付。

《华尔街日报》则引述熟悉讨论情况的官员说，地方政府已被令召集会计师和法律专家，检查恒大在各自地区的业务财务状况。

恒大发言人拒对两篇报道发表评论

《华尔街日报》还说，地方政府还被令与当地国有和私营房地产开发商谈判，准备接管项目并成立执法小组，以监测民愤和所谓的群众性事件。

恒大的发言人拒绝对这两篇报道发表评论。美国股指期货在彭博的报道发出后一度上涨0.8%，但涨幅后来收窄至0.6%。

综合《每日经济新闻》与路透社报道，恒大前天深夜11时还召开了内部会议，董事局主席许家印在会上对4000多名各级领导再次信心喊话，要求全集团把一切精力都投入到复工复产保交楼上，并落实好恒大财富投资者的兑付工作。

恒大旗下地产集团如期支付利息

许家印说，保质保量顺利交楼是公司必须履行的义务，是公司一定要承担的责任，只有全力复工复产、恢复销售、恢复经营，才能保障业主权益，才能确保财富投资者的顺利兑付，才能逐步解决上下游合作伙伴的商票兑付，才能陆续不断归还金融机构的借款。

他也称恒大财富投资者的兑付工作是“全集团上下必须共同面对的头等大事”。

在投资者对恒大可能出现债券付息违约的忧虑之下，恒大集团旗下恒大地产集团前天发布公告称，所发公司债“20恒大04”将在昨天如期支付利息，这令市场紧张情绪暂时得到缓解。

中国恒大ADR美股周三盘中一度触及11.06美元（14.9新元）的价格，与前一天收盘价相比暴涨47.47%，截至收盘，涨幅回落至33.33%左右。

多家上市银行包括浙商银行、兴业银行等前天回应与恒大的业务往来时，强调风险可控，有足额的抵质押物。

香港华人置业 拟出售全部或部分股份

但市场对恒大流动性危机的担忧仍在蔓延。中国恒大集团主要股东之一的香港华人置业昨天发表公告称，公司董事对中国恒大集团的近期发展持审慎关注态度，并表示该公司已透过公开市场出售约0.82%中国恒大股份，并就拟出售全部或部分余下约5.66%的股份取得董事会授权，有效期为一年。这批股份市值约为17亿港元（2.9亿新元）。