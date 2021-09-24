中国退出海外煤电厂项目 分析：或损失500亿美元投资

（上海／新加坡路透电）中国承诺将停止在国外建设燃煤电厂，分析师认为，这可能会导致其总计逾500亿美元（676亿新元）的投资转眼成空。

据路透社报道，美国智库Global Energy Monitor（GEM）认为，中国停止在国外建设燃煤电厂，可能影响到中国政府准备对44家煤电厂的拨款，这有可能使未来二氧化碳年排放降低2亿吨。

路孚特首席碳分析师秦炎说，退出海外煤电厂项目的具体细节尚未确定，包括时间表、资格、公私融资分离等，但他对这些细节不太担心：“当中国领导人宣布这一目标时，声明可以这么简单和简短，但它将得到彻底执行。”

GEM煤炭项目主管Christine Shearer称，中国宣布的消息是今年气候方面最重要的进展之一，因为这可能标志着全球对煤电厂公开资金支持的结束。

中国国家主席习近平前天在为联合国大会预先录制的视频讲话中宣布，将帮助发展中国家建设绿色能源生产，并停止在国外建设燃煤发电厂。

《纽约时报》引述波士顿大学的调查称，中国建设燃煤电厂的主要融资来源——国家开发银行和中国进出口银行目前已向全球燃煤电厂投入了516亿美元，其中最大的一部分在亚洲，超过344亿美元。

该调查数据称，印度尼西亚是中国最大的煤电合作伙伴，有21个项目和约93亿美元的投资；其次是越南，有13个项目和88亿美元的投资。