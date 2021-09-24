中国加快为大数据等新领域知识产权立法

中国将加快大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权立法，并建立健全新技术、新产业、新业态、新模式知识产权保护规则，目标是到2035年，知识产权综合竞争力跻身世界前列。

综合中新社与《上海证券报》报道，中共中央、中国国务院最近印发的《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》透露了上述信息，纲要指出，中国知识产权强国要建设面向社会主义现代化的知识产权制度，在构建门类齐全、结构严密、内外协调的法律体系方面，就包括加快大数据、人工智能，以及基因技术等新领域新业态知识产权立法。