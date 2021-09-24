中国加快为大数据等新领域知识产权立法 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月24日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国将加快大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权立法，并建立健全新技术、新产业、新业态、新模式知识产权保护规则，目标是到2035年，知识产权综合竞争力跻身世界前列。综合中新社与《上海证券报》报道，中共中央、中国国务院最近印发的《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》透露了上述信息，纲要指出，中国知识产权强国要建设面向社会主义现代化的知识产权制度，在构建门类齐全、结构严密、内外协调的法律体系方面，就包括加快大数据、人工智能，以及基因技术等新领域新业态知识产权立法。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》 人工智能 大数据 竞争力 知识产权局 高价值专利 创新 中国退出海外煤电厂项目 分析：或损失500亿美元投资 日官方和美台商业协会支持台加入CPTPP 大陆表态坚决反对台湾驳斥无权过问