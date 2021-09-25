香港政情 否认遭中央施压 港地产建设商会表态全力支持港府增加房屋供应 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 香港报道 发布 / 2021年9月25日 5:00 AM 香港房屋供应持续短缺。特许测量师邵志尧认为，掌握土地开发的权力在政府手上，当局效率低才是香港楼价居高不下的主要原因。（香港中通社） 字体大小: 小 中 大 有报道称北京施压香港地产商协助解决房屋问题，香港地产建设商会澄清从未听闻有关消息，承诺其会员会全力支持港府增加土地房屋供应，改善经济民生。针对有关中国中央政府要求香港地产商协助解决房屋问题的报道，香港地产建设商会昨天（9月24日）正式回应，指一众会员必定继续全力支持特区政府增加土地房屋供应，改善经济民生。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港住房问题 香港地产建设商会 土地房屋供应 房产 恒大前天未如期支付美元债券利息 境外虚拟货币交易所 禁止向大陆居民提供服务