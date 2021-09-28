中美关系 受美出口管制影响 中国C919客机生产计划拖慢 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月28日 5:00 AM 图为中国国产C919商用大飞机的第五种原型机，2019年10月24日从浦东机场起飞。（路透社） 字体大小: 小 中 大 在美国采取严格的出口管制之下，中国国产C919型大型商用飞机的认证与生产目标受到影响，因此并未参加今天开幕的第13届中国国际航空航天博览会。据路透社引述知情人士，美国政府自去年12月起要求向任何与中国军方有关联的企业出口零部件和提供技术援助，都需获得特别许可。这给中国C919的生产计划造成影响，而因无法得到供应商的及时帮助，中国商用飞机公司的一些备用零件甚至已经告罄。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国国产大飞机 C919 中国商用飞机有限责任公司 分析：下半年经济增速或回落 限电冲击制造业中国料出台应急措施 长沙要打造“她经济”城市 率先出台意见激发女性消费