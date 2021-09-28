受美出口管制影响 中国C919客机生产计划拖慢

在美国采取严格的出口管制之下，中国国产C919型大型商用飞机的认证与生产目标受到影响，因此并未参加今天开幕的第13届中国国际航空航天博览会。

据路透社引述知情人士，美国政府自去年12月起要求向任何与中国军方有关联的企业出口零部件和提供技术援助，都需获得特别许可。这给中国C919的生产计划造成影响，而因无法得到供应商的及时帮助，中国商用飞机公司的一些备用零件甚至已经告罄。