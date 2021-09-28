长沙要打造“她经济”城市 率先出台意见激发女性消费

湖南长沙要打造“她经济”样板城市，率先全国出台首份相关文件，提出以“建设女性友好型城市”为目标，激发女性消费热情和消费活力。

据《湖南日报》报道，长沙市发改委上周六（25日）透露，长沙市《关于大力发展“她经济”的若干意见》已正式发布，当中提出，通过提升女性消费品质、丰富女性消费供给、聚焦女性消费场景等方面，长沙将用三至五年，在全市建设约六个女性主题的复合功能型消费集聚区，打造一批具有长沙标识的“她标签”消费品牌、论坛活动、影视节目、展览展会等，促推消费升级。