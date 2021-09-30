中国政情

以近100亿人民币价格 恒大转售所持盛京银行股权

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年9月30日 5:00 AM

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中国恒大以接近100亿人民币（约21亿新元）的价格，将所持有盛京银行17.53亿的非流通内资股转让给地方国企，沈阳市国资委附属公司盛京金控将成为盛京银行第一大股东。这一交易被认为是地方政府试图帮助恒大解决财务问题的最新迹象。

据第一财经网报道，恒大与盛京银行昨天相继在香港交易所发布公告，显示中国恒大全资子公司恒大南昌作为转让方，前天与受让方盛京金控签订了上述协议，出售资产占盛京银行已发行股份的19.93%，对价为每股5.7元，合计99.93亿元人民币。

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