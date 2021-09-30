中国政情 以近100亿人民币价格 恒大转售所持盛京银行股权 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月30日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国恒大以接近100亿人民币（约21亿新元）的价格，将所持有盛京银行17.53亿的非流通内资股转让给地方国企，沈阳市国资委附属公司盛京金控将成为盛京银行第一大股东。这一交易被认为是地方政府试图帮助恒大解决财务问题的最新迹象。据第一财经网报道，恒大与盛京银行昨天相继在香港交易所发布公告，显示中国恒大全资子公司恒大南昌作为转让方，前天与受让方盛京金控签订了上述协议，出售资产占盛京银行已发行股份的19.93%，对价为每股5.7元，合计99.93亿元人民币。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 恒大债务危机 恒大南昌 盛京银行 盛京金控 去年实施国安法虽冲击国际金融地位 港管理资产较前年劲升21% 赞比亚积欠中国债务达66亿美元 是上届政府所披露两倍