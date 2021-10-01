美要求披露芯片关键数据 台积电大股东称暂难回应 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月1日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 对于美国政府施压芯片制造商披露有关芯片库存、订单，以及销售等关键内部数据，以解决全球半导体供应短缺危机，台积电最大股东、台湾行政院国家发展基金管理会昨天称暂时无法给出实质回应。据《工商时报》报道，国发会主委龚明鑫昨天在立法院经济委员会回答立委质询时说，国发基金是台积电最大股东，目前持股比率约6.38%，他也同时担任台积电董事职务，而董事会是一季召开一次，也许在下次董事会公司会进行说明，未来他将在不影响保密协定的情况下对外说明。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台积电 三星电子 芯片危机 供应链 台湾行政院国家发展基金管理会 龚明鑫 赞比亚积欠中国债务达66亿美元 是上届政府所披露两倍 9月中国官方与财新制造业PMI“一降一升” 显示多项因素导致经济下行压力加大