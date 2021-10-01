美要求披露芯片关键数据 台积电大股东称暂难回应

对于美国政府施压芯片制造商披露有关芯片库存、订单，以及销售等关键内部数据，以解决全球半导体供应短缺危机，台积电最大股东、台湾行政院国家发展基金管理会昨天称暂时无法给出实质回应。

据《工商时报》报道，国发会主委龚明鑫昨天在立法院经济委员会回答立委质询时说，国发基金是台积电最大股东，目前持股比率约6.38%，他也同时担任台积电董事职务，而董事会是一季召开一次，也许在下次董事会公司会进行说明，未来他将在不影响保密协定的情况下对外说明。