9月中国官方与财新制造业PMI“一降一升” 显示多项因素导致经济下行压力加大

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月1日 5:00 AM

厚街是广东东莞工业、经济强镇之一，但该镇的工厂9月下旬陆续收到限电通知，每周开工三天、停工四天，或者“开四停三”，而且只有午夜至早上8时才供电等。图为当地一名小摊贩在熄灯冷清的工业园外售卖小吃。（法新社）
厚街是广东东莞工业、经济强镇之一，但该镇的工厂9月下旬陆续收到限电通知，每周开工三天、停工四天，或者“开四停三”，而且只有午夜至早上8时才供电等。图为当地一名小摊贩在熄灯冷清的工业园外售卖小吃。（法新社）

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中国官方制造业采购经理指数（PMI）与财新制造业PMI上月出现“一降一升”。两者的行业分布有不同侧重，但都显示在多地散发疫情、原材料供给不足、限电限产的情形下，中国经济下行压力加大。

据中国国家统计局昨天发布，9月中国官方制造业PMI为49.6，低于上月0.5点，降至临界点以下，是自去年3月以来首次落入收缩区间，显示制造业景气水平有所回落。

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