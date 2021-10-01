9月中国官方与财新制造业PMI“一降一升” 显示多项因素导致经济下行压力加大 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月1日 5:00 AM 厚街是广东东莞工业、经济强镇之一，但该镇的工厂9月下旬陆续收到限电通知，每周开工三天、停工四天，或者“开四停三”，而且只有午夜至早上8时才供电等。图为当地一名小摊贩在熄灯冷清的工业园外售卖小吃。（法新社） 字体大小: 小 中 大 中国官方制造业采购经理指数（PMI）与财新制造业PMI上月出现“一降一升”。两者的行业分布有不同侧重，但都显示在多地散发疫情、原材料供给不足、限电限产的情形下，中国经济下行压力加大。据中国国家统计局昨天发布，9月中国官方制造业PMI为49.6，低于上月0.5点，降至临界点以下，是自去年3月以来首次落入收缩区间，显示制造业景气水平有所回落。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国国家统计局 制造业采购经理指数 PMI 中国经济 限电限产 财新 赞比亚积欠中国债务达66亿美元 是上届政府所披露两倍 美要求披露芯片关键数据 台积电大股东称暂难回应