2021全球数字贸易大会暨汉交会 万人赴会 聚焦武汉

2021全球数字贸易大会暨汉交会将在本月12日于中国武汉掀开序幕。大会将汇集各个展会和活动，吸引上万海内外嘉宾出席。

数字贸易被视为是推动全球经济复苏的重要引擎，今年的全球数字贸易大会暨汉交会将是海内外数字企业和贸易商的一大年度盛事。>>> 点击观看盛大开幕式

打造数字丝绸之路

2021全球数字贸易大会暨汉交会，主题是“智联世界 货通天下”，将邀请全球数字贸易大咖及权威意见领袖、知名数字企业代表、外贸企业代表、龙头批发市场代表、楚商杰出代表及逾100个国家百余名外交使节及外商代表出席大会。

去年首次举行获得政商界热烈地回响，吸引来自50多个国家的外交使节和商会负责人、企业代表参会出席。今年大会乘胜追击，以“更大规模、更大交易、更大影响”为目标，规格与层次进一步提高。

《中国互联网发展报告2021》指出，2020年的中国数字经济规模达39.2万亿元人民币（约8.3万亿新元），占国内生产总值比重38.6%，中国数字经济总量规模和增长速度位居世界前列。事实上，去年年底的中国共产党十九届五中全会明确提出要“加快数字化发展”，推动数字产业形成和发展，要支持推进数字经济贸易国际合作，建设数字丝绸之路。

今年初，《区域全面经济伙伴关系协定》和《中欧贸易协定》的成功签署，推动贸易数字化，电子商务，跨境电商与金融科技等数字经济领域的合作。

在今年8月份进行中新双边投资促进委员会第六次联席会议上，我国贸工部也与中国商务部达致协议，将探索数字贸易这一新领域合作。

数字贸易正是商界不容忽视的新动力，让本区域在后疫时代，能展现庞大的数字经济发展潜能。

落实“双循环”发展战略

去年，大会场内场外的活动热闹。（图／卓尔集团提供）

为立足新发展阶段，贯彻新发展理念，深入落实“双循环”发展战略，助力武汉加快中国中心城市和长江经济带核心城市，助推湖北加速融入新发展格局，打造中国国内大循环重要节点和国内国际双循环战略链接，数字贸易大会应运而生。

大会将以显著的贸易交易成果，进一步凸显湖北武汉商贸流通优势，加速商品和要素在内需市场和国际市场间的循环流转，谱写新时代“货经武汉活”。

本次大会由湖北省人民政府主办，中华全国工商业联合会支持，武汉市人民政府、湖北省商务厅承办，黄陂区人民政府、武汉市商务局、卓尔智联集团有限公司、汉口北集团有限公司执行承办。

四大亮点 电商与品牌不容错过

电商与品牌如何在众多对手中出位？（图／gettyimages）

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一、大咖云集演讲、一探趋势

活动上，海内外专家、学者和企业将共聚一堂，通过视频跨越国界或到场发表主题演讲，前瞻性强，是一场引领国际国内商贸业新发展的国际盛会。

其中，诺贝尔经济学奖获得者、挪威经济学家芬恩·基德兰德发表视频主题演讲，中国社会科学院副院长高培勇、著名经济学家马光远及国内数字贸易领域知名专家、学者、企业家将发表主题演讲，他们将探析和展望世界贸易发展的前沿趋势，展示世界贸易领域领先技术应用，为湖北武汉经济国际贸易合作、数字贸易发展集资引智贡献力量。

会上还将发布《全球数字贸易白皮书》。

二、百场经贸合作洽谈、搭建商机

大会将举办百场经贸合作洽谈活动，组织中国全国各省市区特色商品交易、展览展示，开展洽谈会、推介会等多种形式，搭建招商洽谈与合作，并推动产业提升与产品创新的平台。同时举办商品订货会、新品发布会和商品展销会等。

三、千场主题网络直播活动

从本月12日到26日，汉交会电商采购节将举行千场网络直播带货活动。

启动抖音电商直播（武汉）基地自播挑战赛，武汉服装、小商品等消费品产业带上领先商家将参与直播。主播云集、线上线下联动，将是一场场热闹非凡的直播贸易。

四、主题展馆 推荐各地特优产品

面向海内外客商及市民的重要展馆，重点省、市，组织欧洲馆日、江西馆日、湖南馆日、福建馆日、省内各地市州日等30个主题日活动。活动内容丰富包括现场推介当地的特优产品，建立贸易渠道，搭建市场桥梁。

去年的主题展馆活动就吸引了超过5000个品牌参展，商务访客超过30万人。

【本文由卓尔智联呈献】