山西汛情导致60座煤矿停产 分析师：多个供电不足省份料雪上加霜 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 重庆特派员 发布 / 2021年10月11日 5:00 AM 山西省近日受到强降雨影响，位于山西祁县昌源河大桥南同蒲铁路桥台尾部路基在10月6日被冲空，轨枕悬空，上下行线路均中断。图为祁县昌源河大桥下行线昨天正在抢修中。（中新社） 字体大小: 小 中 大 据山西省应急管理厅消息，受较强降雨和上游来水影响，山西多条河流最近发生涨水及险情；截至上周五，汛情导致山西各地分别有60座煤矿、372座非煤矿山、14家危险化学品企业停产。中国最大煤炭生产省份山西前天（10月9日）宣布，近期肆虐该省的汛情已导致60座煤矿停产，比数天前官媒报道的27座煤矿停产多出超过一倍。中国分析师预期，山西部分煤矿停产将使目前多个省份供电不足的危机雪上加霜。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 山西 煤矿停产 汛情 限电令 供电荒 中国经济 中国总理李克强 林武 巴克莱银行 在地方政府等多方支持下 花样年称正制定方案解决财务问题 2021全球数字贸易大会暨汉交会 万人赴会 聚焦武汉