山西汛情导致60座煤矿停产 分析师：多个供电不足省份料雪上加霜

据山西省应急管理厅消息，受较强降雨和上游来水影响，山西多条河流最近发生涨水及险情；截至上周五，汛情导致山西各地分别有60座煤矿、372座非煤矿山、14家危险化学品企业停产。

中国最大煤炭生产省份山西前天（10月9日）宣布，近期肆虐该省的汛情已导致60座煤矿停产，比数天前官媒报道的27座煤矿停产多出超过一倍。中国分析师预期，山西部分煤矿停产将使目前多个省份供电不足的危机雪上加霜。