业内人士：地方政府相继出手救市后 本月下旬楼市宽松政策料陆续出台 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈婧 发布 / 2021年10月13日 5:00 AM 哈尔滨多个部门上周末提出16条利好楼市的措施，被视为地方政府“打响救市第一枪”。（新华社） 字体大小: 小 中 大 易居研究院智库中心指出，哈尔滨出台救市政策后，更多城市可能会跟进，令第四季成为房地产政策的拐点季。国家对房企将从“加大约束”转为“加大支持”。中国房地产企业在俗称“金九银十”的楼市销售旺季，遭遇前所未有的寒风。随着整体楼市由热转冷，地方政府相继出手救市限跌。业内人士预测，房地产政策很快迎来拐点，本月下旬各类宽松政策将陆续出台，缓解房企压力，保障楼市和社会稳定。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 房地产 哈尔滨 恒大 中国楼市 降温措施 债务危机 再有三只美债到期 恒大需兑付利息逾2亿元 跌下神坛的柳传志和联想