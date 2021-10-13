业内人士：地方政府相继出手救市后 本月下旬楼市宽松政策料陆续出台

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来自 / 联合早报

文 /
陈婧

发布 / 2021年10月13日 5:00 AM

哈尔滨多个部门上周末提出16条利好楼市的措施，被视为地方政府“打响救市第一枪”。（新华社）
哈尔滨多个部门上周末提出16条利好楼市的措施，被视为地方政府“打响救市第一枪”。（新华社）

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易居研究院智库中心指出，哈尔滨出台救市政策后，更多城市可能会跟进，令第四季成为房地产政策的拐点季。国家对房企将从“加大约束”转为“加大支持”。

中国房地产企业在俗称“金九银十”的楼市销售旺季，遭遇前所未有的寒风。随着整体楼市由热转冷，地方政府相继出手救市限跌。业内人士预测，房地产政策很快迎来拐点，本月下旬各类宽松政策将陆续出台，缓解房企压力，保障楼市和社会稳定。

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