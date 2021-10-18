《全球数字贸易白皮书》重磅发布 驱动数字经济向前发展

数字贸易是全球大趋势，预计会向更大范围、更深层次进行渗透，有系统地让交易信息化、交易数据化、交易智能化，将会让全球数字贸易更顺畅，取得持续向好的发展。

本月13日在中国湖北武汉发布的《全球数字贸易白皮书》正是为全球数字经济的发展凝聚智力。

《全球数字贸易白皮书》在2021全球数字贸易大会暨汉交会上的重点活动项目——“数字科技与贸易主题会议”在会上，由中国权威第三方数据调研机构艾瑞咨询重磅发布。艾瑞研究院首席分析师、艾瑞科技研究院执行院长李超在现场对白皮书进行了解读。

2021全球数字贸易大会暨汉交会由湖北省人民政府主办，中华全国工商业联合会支持，武汉市人民政府、湖北省商务厅承办，黄陂区人民政府、武汉市商务局、卓尔智联集团有限公司、汉口北集团有限公司执行承办。

厘清数字贸易概念及发展现状

艾瑞研究院首席分析师、艾瑞科技研究院执行院长李超对白皮书进行了解读。（图/卓尔智联)

数字贸易被视为推动全球经济复苏的重要引擎，《全球数字贸易白皮书》的发布，是本届数字贸易大会的重要成果之一。

本次白皮书的发布，厘清了数字贸易的概念：数字贸易是指贸易方式的数字化，即通过数字技术与贸易开展过程的深度融合，打通产业链的生产端、交易端，以及供应链端的信息交互与响应通道，构建产业链的新型供需关系和协同关系，进而提升整个产业链的运转效率。

此外，《全球数字贸易白皮书》梳理了数字贸易在数字基础、政策、技术以及资本等方面的发展现状。

当前，数字化正向更大范围，更深层次进行渗透，数字经济与实体经济深度融合的政策导向持续强化，云计算、大数据、区块链、物联网等新一代信息技术与贸易产业深度融合，资本市场对数字贸易保持了极高的关注度，数字贸易、数字经济正不断向前发展。

剖析数字贸易对全球带来的变革

《全球数字贸易白皮书》围绕农业、钢铁、化塑、批发以及跨境五大行业，结合了众多国内外知名数字贸易企业的发展历程和商业模式典型企业案例，剖析了数字技术，数字化供应链服务对全球贸易产业带来的深刻变革。

以跨境数字贸易为例。根据艾瑞咨询统计数据，2020年中国跨境电商规模达6万亿元，随着国家政策对跨境电商的支持力度不断提升，跨境数字贸易将成为外贸强劲增长点，预计2021到2023年中国跨境电商复合增速达18%。其中，跨境B2B电商作为跨境电商主体，主体地位将不断强化。

从交易端来看，跨境数字贸易简化贸易链路，大幅降低贸易成本；同时实现交易全链路的线上化，促进各环节的数字化智能化，助力建立柔性供应链助力生产端的产业升级，同时线上透明化使得贸易秩序更加公平，有利于降低采购商的贸易成本，优化采购体验。在供应链端，智能仓储物流技术解决信任难题，有效提升跨境交易效率。

这其中，以“数据+科技+服务”模式打造跨境大宗商品数字贸易平台较为典型。报告以世界商品智能交易中心Commodities Intelligence Centre（CIC）作为企业案例剖析了跨境数字贸易企业的典型做法。

CIC是卓尔智联集团（2098.HK）旗下一家跨境大宗商品数字贸易平台，平台以“数据+科技+服务”模式，运用互联网 、人工智能等技术，为世界各地贸易商提供大宗商品的交易匹配及一站式物流、通关、金融、大数据等服务，从而搭建起基于供应链全流程节点共同维护的联盟链。同时，CIC积极探索区块链在全球跨境贸易场景中的应用，实现贸易透明化、降低信息传递成本、提高贸易效率以及提升交易安全性。



“四流合一”的价值创造

智慧仓储物流管理是“四流合一”提到的重点之一。（图/Getty Images)

结合行业特征，深入分析了数字贸易在生产端、交易端、供应链端等端口“四流合一”的持续驱动，在重构传统贸易产业链过程中的价值创造。

且看“四流合一”如何创造价值：

生产端（商流）：提高产品信息监测与应用能力，促进厂家降本增效。 交易端（信息流）：通过交易的信息化、数据化、智能化建设，解决信任、品控、价格评估等关键问题，助力建立柔性供应链助力生产端的产业升级；同时线上透明化使得贸易秩序更加公平，有利于降低采购商的贸易成本，优化交易环节。 供应链端（仓储物流）：通过将智慧仓储管理系统与全自动分拣设备等智能终端设施结合，提升仓内操作的运作效率，从而提高了时效。另一方面，平台运用物联网、区块链、大数据等技术加强物流信息的线上化、透明化，可实现实时跟踪物流信息，保证货品运输的安全。 供应链端（资金流）：通过为金融机构补足真实贸易的场景，提供买卖双方真实资金的压力和信用质量的数据支撑，帮助金融机构研发符合市场需求的供应链产品，进而实现供应链金融的多赢局面。

推进行业升级与战略发展大趋势

《全球数字贸易白皮书》中突出在数字贸易服务的生产网络中，行业的升级与不同业务环节的交叉，也能够创造出数量庞大的服务节点，将为数字贸易平台在不断推进行业升级和业务环节细化时提供深广的战略发展空间。

在推动产业链商流、信息流、物流以及资金流“四流合一”的作用下，数字贸易平台向生态型产业平台加快升级，将打造新型产业供需关系和生态协同关系，促进供给侧与需求侧高质量发展的双重改革。

点击查看《全球数字贸易白皮书》完整报告

[本文由卓尔智联呈献]