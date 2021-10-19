新加坡与深圳签四份新协议 促进数字经济创造更多商机 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月19日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 新中（深圳）智能城市项目合作联合执行委员会昨天举行第二次会议，新加坡与深圳签署了四份新的谅解备忘录（MOU）。双方重申，新加坡和深圳共同致力于数字连接和政策创新，以促进数字经济的发展，为两地企业创造更多发展机遇商机。据新加坡通讯及新闻部发布的新闻稿，新加坡通讯及新闻部常任秘书杨颖仪和深圳市长覃伟中，通过视频会议方式分别在新加坡、深圳参加了这次会议。双方签署的四份谅解备忘录，包括在电子发票、物联网、区块链等领域的合作，将促进彼此更高效、更可信的跨境数字互联互通，加强新深之间的商业联系。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新中（深圳）智能城市项目 新中（深圳）智能城市项目合作联合执行委员会 “贸易互信”平台 智慧城市 《全球数字贸易白皮书》重磅发布 驱动数字经济向前发展 中国第三季经济增长4.9%跌至新低 学者：增长滑出合理区间官方须采取对策