新加坡与深圳签四份新协议 促进数字经济创造更多商机

新中（深圳）智能城市项目合作联合执行委员会昨天举行第二次会议，新加坡与深圳签署了四份新的谅解备忘录（MOU）。双方重申，新加坡和深圳共同致力于数字连接和政策创新，以促进数字经济的发展，为两地企业创造更多发展机遇商机。

据新加坡通讯及新闻部发布的新闻稿，新加坡通讯及新闻部常任秘书杨颖仪和深圳市长覃伟中，通过视频会议方式分别在新加坡、深圳参加了这次会议。双方签署的四份谅解备忘录，包括在电子发票、物联网、区块链等领域的合作，将促进彼此更高效、更可信的跨境数字互联互通，加强新深之间的商业联系。