北京前三季GDP增速10.7％ 高于全国0.9个百分点

在中国全国经济增长放缓背景下，北京市今年前三季度仍保持两位数的较快增速。北京市1至9月GDP增速为10.7％，高于全国0.9个百分点。

受访学者指出，北京用碳最高峰期已过，不存在限电限产压力，再加上疫情管控有效，四季度不会有经济下行压力，完成全年经济目标更无悬念。

北京市政府昨天发布宏观数据显示，今年前9个月北京市经济增速为10.7％。其中，规模以上工业增加值同比增长38.7％，比2019年同期增长38.6％，两年平均增长17.7％，远高于全国平均增速。