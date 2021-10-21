北京前三季GDP增速10.7％ 高于全国0.9个百分点 订户 来自 / 联合早报 文 / 孟丹丹 发布 / 2021年10月21日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 在中国全国经济增长放缓背景下，北京市今年前三季度仍保持两位数的较快增速。北京市1至9月GDP增速为10.7％，高于全国0.9个百分点。受访学者指出，北京用碳最高峰期已过，不存在限电限产压力，再加上疫情管控有效，四季度不会有经济下行压力，完成全年经济目标更无悬念。北京市政府昨天发布宏观数据显示，今年前9个月北京市经济增速为10.7％。其中，规模以上工业增加值同比增长38.7％，比2019年同期增长38.6％，两年平均增长17.7％，远高于全国平均增速。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 北京市经济表现 第三季度 在可持续发展和绿色金融领域 王乙康：新粤可深化合作 发改委：煤炭涨幅脱离基本面 将研讨干预措施