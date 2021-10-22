出售资产交易告吹恒大股价恐再下挫

分析认为，恒大可能是因为不满出售物业股份出价过低而中止交易。交易告吹进一步加剧这家房地产巨头的流动性危机。如果集团本周末无法偿还到期债券票息，下周股价将面对更沉重的压力。

恒大集团将旗下恒大物业股份出售给广东地产商合生创展的交易告吹，进一步加剧这家房地产巨头的流动性危机，股价也随之重挫超过10％。分析认为，恒大可能是因不满出价过低而中止交易。如果集团本周末无法偿还到期债券票息，下周股价将面对更沉重的压力。