出售资产交易告吹恒大股价恐再下挫 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈婧 发布 / 2021年10月22日 5:00 AM 恒大集团将旗下恒大物业股份出售给广东地产商合生创展的交易告吹，股价也随之重挫超过10％。图为恒大绿洲在河南洛阳一个未完工的项目，摄于上月16日。 （路透社） 字体大小: 小 中 大 分析认为，恒大可能是因为不满出售物业股份出价过低而中止交易。交易告吹进一步加剧这家房地产巨头的流动性危机。如果集团本周末无法偿还到期债券票息，下周股价将面对更沉重的压力。恒大集团将旗下恒大物业股份出售给广东地产商合生创展的交易告吹，进一步加剧这家房地产巨头的流动性危机，股价也随之重挫超过10％。分析认为，恒大可能是因不满出价过低而中止交易。如果集团本周末无法偿还到期债券票息，下周股价将面对更沉重的压力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 恒大 债券违约 恒大物业 房地产 债务危机 发改委：煤炭涨幅脱离基本面 将研讨干预措施 彭博社：中国采购数额 仅达中美贸易协议一半目标