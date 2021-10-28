港争取与大陆通关收紧入境防疫措施

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来自 / 联合早报

文 /
戴庆成

发布 / 2021年10月28日 5:00 AM

香港特区政府卫生署卫生防护中心昨天下午通报，香港新增五起冠病确诊病例，均为输入病例。图为香港市民在九龙旺角出行。（中新社）
香港特区政府卫生署卫生防护中心昨天下午通报，香港新增五起冠病确诊病例，均为输入病例。图为香港市民在九龙旺角出行。（中新社）

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虽然外资企业警告严厉防疫措施有损香港金融中心地位，但港府反而决定进一步取消大部分海外或大陆入港免检疫措施，维持“清零”，为尽快和大陆通关作准备。

虽然外资企业要求香港放宽严厉防疫措施的呼声越来越高，但特区政府为了争取与中国大陆通关，反而决定进一步收紧防疫措施，取消大部分海外或大陆进入香港免检疫的豁免群组。

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