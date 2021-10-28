港争取与大陆通关收紧入境防疫措施 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 发布 / 2021年10月28日 5:00 AM 香港特区政府卫生署卫生防护中心昨天下午通报，香港新增五起冠病确诊病例，均为输入病例。图为香港市民在九龙旺角出行。（中新社） 字体大小: 小 中 大 虽然外资企业警告严厉防疫措施有损香港金融中心地位，但港府反而决定进一步取消大部分海外或大陆入港免检疫措施，维持“清零”，为尽快和大陆通关作准备。虽然外资企业要求香港放宽严厉防疫措施的呼声越来越高，但特区政府为了争取与中国大陆通关，反而决定进一步收紧防疫措施，取消大部分海外或大陆进入香港免检疫的豁免群组。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港防疫政策 陆港免隔离通关 亚洲证券业暨金融市场协会 豁免检疫群组 马云现身荷兰考察农业技术 中国新税制意味炒房套利时代结束 分析师：细节未明朗难评估房地产税具体影响